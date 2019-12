Joel Vermin forfait contre Zurich

Le Lausanne HC voyage sans Joel Vermin, ce samedi, sur la route qui l’emmène à Zurich pour y affronter le leader de National League. Sonné par le Genevois Tommy Wingels, vendredi soir, l’attaquant des Lions avait dû quitter la glace au cours du tiers médian.

Sur une série de cinq défaites consécutives en championnat (9 revers en 12 matches) et alors qu’il devient de plus en plus urgent pour lui de relever la tête, le LHC devra donc faire sans son meilleur buteur (10 réalisations). La tuile.