Jonas Junland: «Je mérite un autre traitement»

La dernière fois que Jonas Junland a enfilé le maillot lausannois, c’était le 17 décembre dernier lors d’une défaite 0-3 à domicile contre Zoug. Avec plus de 17 minutes de temps de glace, l’arrière nordique était le troisième défenseur le plus utilisé par Ville Peltonen avec notamment du temps de glace en power-play et en infériorité numérique.

Depuis? Le Suédois a regardé ses coéquipiers depuis les tribunes de la Vaudoise aréna ou à la TV lors des matches à l’extérieur. Ce soir contre Ambri, il sera à nouveau surnuméraire et son équipe ne jouera qu’avec trois étrangers puisque les Lausannois ne comptent pas cinq étrangers sous contrat. Un choix fort de la part de Ville Peltonen. «Et je peux le comprendre, nous a confié le «puni». C’est un business et j’en suis conscient. J'ai toujours essayé de donner mon maximum pour ce club et si cela venait à ne plus suffire, je suis capable de l’encaisser.»

Aucune discussion

Ce qui ne passe pas, par contre, c’est la manière. Depuis plus de deux semaines, Jonas Junland patine avec l’équipe mais ne joue pas. «C’est ma quatrième saison à Lausanne, enchaîne-t-il. J’ai tout donné pour ce club et je suis fier de sa progression. J’estime avoir mérité que l’on me respecte. Depuis que je suis surnuméraire, je n’ai pas eu la moindre discussion avec le Directeur sportif (ndlr Jan Alston). Je ne connais pas ses plans et c’est finalement ce qui est le plus pénible à vivre dans cette situation.»

Dans le vestiaire, l’impression générale sur le joueur est bonne. Selon certains joueurs interrogés, il ne rechigne pas à travailler davantage en espérant que son heure vienne à nouveau. «Mais c’est tout ce que je peux faire, confirme-t-il. Je pourrais me morfondre et faire la tronche dans mon coin. Mais je préfère essayer de supporter l’équipe. J’aime mes coéquipiers et je ne peux leur souhaiter que du bien.»

«Ma vie est ici»

Au moment où Jonas Junland a été mis de côté, le LHC était dans un creux. Une série de défaites dont le club peinait à s’extirper. De là à dire que Ville Peltonen a voulu faire un exemple en mettant un leader au ban, il n’y a qu’un pas. Mais Junland refuse fermement de rentrer sur ce terrain: «Je ne suis pas du genre à spéculer sur ce que je ne sais pas. Comme on ne me parle pas, je me pose beaucoup de questions mais je n’ai aucune réponse claire. Tout ce que je sais, c’est que je ne joue pas et les gens voient bien que Lausanne préfère jouer avec trois étrangers et en laisser un dans les tribunes. C’est tout de même normal de se poser des questions. C’est pourquoi j’aurais souhaité que l’on me dise honnêtement ce qui ne va pas.»

Le No 45 des Lions n’a pour autant pas demandé à être transféré ou à résilier son contrat. «Ma vie est ici jusqu’au terme de la saison, coupe-t-il. J’ai deux enfants en bas âge et ma femme est enceinte du troisième. J’essaie surtout de rester le plus positif possible et je me maintiens en forme. Actuellement, je me dis que mon heure viendra et je travaille fort.» Sera-t-il sur la glace vendredi à Bienne? «Tout ce que je sais, c’est que je ne joue pas jeudi contre Ambri. Le reste? Aucune idée puisqu’on ne me dit rien. On verra bien.»

Grégory Beaud