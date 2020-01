Jonas Junland, les raisons d’une rupture annoncée

Jonas Junland reportera-t-il un jour le maillot du Lausanne HC? Si la question conservait encore un minimum de sens en fin d’année, elle ne semble plus d’actualité, maintenant que l’arrivée d’un nouveau défenseur étranger est annoncée (lire encadré). Entre le club vaudois et son arrière suédois (32 ans), non-aligné depuis cinq matches, l’union ne tient plus qu’à un fil. Et le signal envoyé par l’engagement de Philip Holm paraît clair: Jonas Junland ne fait plus partie des plans du LHC. On le savait pour ce qui est du moyen terme (son contrat ne sera pas reconduit ce printemps). On le sait désormais pour ce qui est du présent.

Comment en est-on arrivé là, à ce point où la rupture totale – lisez un départ immédiat – est aujourd’hui loin d’être utopique? «J’ai eu une discussion honnête avec Ville (ndlr: Peltonen). Mais ce que l’on s’est dit va rester entre lui et moi, répond le joueur. Le coach pense faire ce qu’il y a de mieux pour l’équipe. Il travaille dur tous les jours pour qu’elle progresse et j’ai beaucoup de respect pour lui. Je n’ai rien fait de grave pour me retrouver dans cette situation. C’est plutôt le résultat d’une accumulation de détails. Avec divers paramètres en jeu, dont le business. Le club a investi de l’argent, il a besoin de gagner, et il n’y parvenait plus.»

Un bouc émissaire?

Sous-entendu: il fallait faire quelque chose. Junland a-t-il servi de bouc émissaire dans le but de créer un électrochoc au sein d’un groupe qui s’enlisait (9 défaites en 12 matches)? «Cela aurait pu arriver à d’autres joueurs aussi d’être écarté, explique Peltonen. D’ailleurs, il fallait que tout le monde comprenne que le niveau d’exigence devait augmenter. Que chacun en fasse davantage pour l’équipe. Pour rester sur Jonas, ce qu’il réalisait, sur la glace comme en dehors, ce n’était pas assez par rapport à ce que requiert aujourd’hui le hockey de haut niveau. A partir d’un certain point, si tu ne réussis pas à progresser sur le plan individuel, tu ne peux pas aider l’équipe. Et puis, derrière, les résultats ont été bons (4 victoires en 5 matches). Mais attention: Jonas n’est pas passé du tout au rien d’un coup. Les meetings en tête à tête sont fréquents dans ce vestiaire et il en a eues, des opportunités de se mettre en avant.»

L’entraîneur du LHC a voulu faire passer un message en mettant à l’écart son joueur le plus utilisé, quitte à évoluer à trois étrangers: «Personne n’est intouchable». Mais que le Viking lui-même ait été «sanctionné» n’est pas anodin. Depuis sa triple fracture de la clavicule en décembre 2018, Junland n’est plus celui qu’il a été lors de ses deux premiers championnats, bouclés en tête et à la seconde place du classement des meilleurs compteurs parmi les défenseurs de National League (39 points en 2016/17, 34 points en 2017/18).

Préparation et attitude

Éloigné des patinoires de mi-décembre à fin février, soit pendant que tout le monde montait en puissance en vue des play-off, il bénéficiait de circonstances atténuantes au printemps dernier. Ce n’est plus le cas cette saison, où au-delà des statistiques (13 points en 28 matches) il y a depuis septembre une lourdeur qui interroge quant à la qualité de sa préparation estivale, effectuée en Suède. «Jonas avait besoin de se rendre compte de certaines choses, de les entendre, commente Peltonen. Depuis, il travaille beaucoup et bien. Mais cela ne se règle pas en 10 jours.»

Et puis il y a une attitude, «parfois désinvolte», «parfois individuelle», selon différents ex-joueurs du LHC. Un état d’esprit qui posait moins problème lorsque l’on avait à faire à l’un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Et qui peut avoir été renforcé par la suppression de son statut d’assistant-capitaine durant l’été ainsi que par la non-reconduction de son contrat (sans explications).

Ouvert à une discussion

Au moment de justifier sa décision de mettre son Suédois à l’écart, le 19 décembre dernier, Ville Peltonen avait eu des mots lourds de sens: «On a besoin de guérir en tant qu’équipe. Et de s’assurer que chacun est investi et croit en ce que l’on veut faire.» Est-ce à dire que Junland est incompatible avec cela? Deux semaines et demie plus tard et malgré les efforts du joueur, un départ immédiat semble en tout cas être la piste la plus réaliste.

«J’ai un contrat, je travaille fort et je fais ce que l’on me demande, réagit le principal intéressé. Je ne veux pas abandonner, je ne suis pas du genre. Mais d’un autre côté, j’aime le hockey. Et je suis ouvert à une discussion au sujet de mon futur si on me convoque pour en parler.» Jan Alston a-t-il prévu de le faire? Même si le directeur sportif s’est refusé à tout commentaire, on imagine que la réponse est positive, désormais que Philip Holm est lausannois.

L’arrivée de Holm officialisée ce mardi

On attendait un attaquant. C’est finalement un défenseur qui va débarquer. Il y a le cas Junland et il y a un effectif jugé trop court, derrière. D’autant plus s’il arrive un pépin à Petteri Lindbohm. Toujours est-il que Lausanne tient son nouveau renfort étranger en la personne de Philip Holm. Soumis au ballottage à sa demande par les Chicago Blackhawks (NHL), dimanche, le défenseur suédois (28 ans) n’a pas été réclamé et va ainsi rentrer en Europe, au LHC, qui devrait officialiser son engagement jusqu’à la fin de l’exercice (sans option) ce mardi.

Le champion du monde 2017, membre du All-Star Team de KHL en 2018/19, a surtout dû se contenter de la AHL (15 points en 30 matches cette saison), en Amérique du Nord. Il reste un gros coup pour Lausanne. Capable de jouer en box play comme en power play, Holm est un défenseur mobile, calme, qui possède un certain sens du jeu, de l’anticipation, et qui est doté d’une bonne première passe selon divers spécialistes. Il pourrait être aligné dès samedi à Fribourg.

Malgré cette signature, le LHC (encore 2 licences étrangères) reste à la recherche d’un renfort offensif importé en vue des play-off.