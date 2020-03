LHC: Jooris en top d’une saison inconstante

On ne saura jamais à quel point ce LHC serait monté en puissance en play-off. S’il était en mesure de se sublimer. Une chose est sûre: durant la saison régulière, il a trop souvent semblé ronronner et tomber dans la facilité. Jusqu’à ce que cela se retourne contre lui en entamant son capital-confiance. A l’heure du bilan, force est de constater qu’on a eu droit à tour de qualification inconstant, de la part d’une équipe en manque de liant qui a eu de la peine à maintenir un certain niveau d’exigence sur la longueur. La faute à un système de jeu trop éprouvant? Pas uniquement.

Le recrutement réalisé par Jan Alston l’été dernier n’a pas permis de gommer certaines faiblesses déjà observées en 2018-2019. Les Lions ont vu leur jeu évoluer vers l’avant. Ils ont régulièrement eu de l’emprise sur leurs adversaires en match. Mais ils ont globalement péché en zone offensive. Parce qu’il leur a notamment manqué un ou deux «tueurs» à la finition.

MacTavish va rester

La légion étrangère - dont la gestion peut être remise en question - a été en-dessous des attentes. Plusieurs (supposés) leaders ont failli dans leur rôle de locomotive, surtout dans les moments difficiles, là où leur influence prend davantage d’importance encore. Ils n’ont pas été aidés par le management de Ville Peltonen? Le coach finlandais, certes frileux, n’aurait pas craché sur plus de profondeur afin de mieux faire marcher la concurrence.

Le LHC a un été pour combler ses lacunes. Cela se fera avec Craig MacTavish à la bande. Selon nos informations, le Canadien devrait rempiler sous peu.

Remarque Non-notés car ayant joué moins de 200 minutes: Philipp Holm, Victor Oejdemark, Alexandre Grenier, Vadim Pereskokov, Max Wärn et Lee Roberts.