Lausanne doit prouver qu’il est bel et bien lancé

Paroles en l’air ou réalité? C’est la question à laquelle va répondre le Lausanne Hockey Club au fil de ses prestations du week-end, samedi à Langnau puis dimanche à domicile contre Lugano. Le ton a été donné vendredi matin par le coach, Ville Peltonen – «on apprend de nos erreurs» – et par son leader défensif, Petteri Lindbohm – «après un début de saison fait d’inconstance, on est sur le bon chemin, notre jeu est plus équilibré». Ne reste plus qu’à assumer. À prouver. En lançant pourquoi pas une série positive que les Lions attendent depuis la deuxième journée du championnat.

Depuis le succès du 17 septembre à Zoug (6-5)? Défaite, défaite, victoire, défaite, victoire, défaite, victoire. Pour la régularité, on repassera. D’autant que parmi les revers concédés figurent deux claques, à Zurich (5-0) et face à Davos (7-1). «On a connu trop de moments sombres, a encore admis Lindbohm. Mais récemment on a été capables de les biffer.»

1,25 but par match

Conséquence d’une forme de nervosité (débuts sous pression dans la Vaudoise aréna), d’une certaine indiscipline (tactique aussi) et d’un système qui intègre gentiment les nouvelles recrues, Lausanne a eu besoin de «quelques piqûres de rappel», dixit Peltonen. Mais il semble donc désormais sur la bonne voie. Les protagonistes le disent et les chiffres commencent à le montrer (box play mis à part), même si la manière laisse encore parfois à désirer.

Après avoir concédé 24 buts en 5 matches, voici les Lions sur une moyenne de 1,25 réussite encaissée par soir depuis quatre rencontres, Champions Hockey League comprise. Il y a du mieux. Au LHC de le confirmer sur la durée. Premièrement face à un Langnau qui aura joué vendredi à Genève et à un Lugano qui devra parcourir plus de 300 kilomètres un dimanche matin. Au rayon physique et malgré son calendrier chargé du moment, Lausanne n’aura en tout cas pas d’excuse.