Le Lausanne HC face à ses limites du moment

Au moment d’envoyer ses troupes sur la glace pour la prolongation, Ville Peltonen a choisi Jonas Junland, Petteri Lindbohm et Dustin Jeffrey. Deux défenseurs – dont un au profil très défensif – et un attaquant. Dans le même temps, Pat Emond, coach de Genève, désignait Henrik Tömmernes, Noah Rod et Tanner Richard. Un défenseur ultraoffensif et deux attaquants. Pendant qu’une équipe ambitionnait de ne pas perdre, l’autre jouait pour gagner. Symptomatique d’une formation lausannoise qui ne transpire pas vraiment la sérénité en ce moment. Et cet attentisme s’est payé puisqu’une quarantaine de secondes après le début de la prolongation Rod pouvait tromper un Tobias Stephan guère inspiré en la circonstance.

Samedi soir, il a suffi d’un malheureux oubli défensif pour faire voler en éclats les certitudes péniblement accumulées durant deux solides périodes. «Ils sont vraiment revenus fort au début du troisième tiers, a plaidé Dustin Jeffrey. Nous devons être meilleurs au moment de plier un match. Nous menions 2-0 et n’avons pas été capables de le faire.» À vrai dire, le glissement a commencé dès le second but de Yannick Herren, à la 31e. Le lancer de l’ailier, son septième but de la saison, aurait dû permettre aux Lausannois de dérouler leur jeu. Pourtant, c’est l’exact inverse qui s’est produit.

Comme des moskitos

De plus en plus passifs, les Lausannois ont tour à tour bafouillé leurs relances. Celle de Fabian Heldner à la 38e aurait pu coûter un but. Mais c’est finalement Lukas Frick et Petteri Lindbohm qui se sont ligués pour remettre le GSHC dans le match. Attirés par le puck comme des moskitos, les deux défenseurs en ont oublié Eric Fehr dans leur dos. Et lorsque l’on laisse le colosse genevois seul face à Tobias Stephan, la sanction prend la forme d’un magnifique envoi dans la lucarne. La troisième reprise n’était vieille que d’une poignée de secondes et les ennuis ont commencé à cet instant précis. La suite n’a été qu’une lente, mais bien réelle, dégringolade. Après l’égalisation de toute beauté signée Henrik Tömmernes (45e), Lausanne aurait pu tout perdre face à une équipe genevoise bien en place et plus hargneuse.

«Nous disposons d’une semaine complète sans jouer de matches pour la première fois depuis des semaines. Cela nous fera du bien»

Au final, cette défaite vient confirmer les limites lausannoises du moment. Sur les dix derniers matches, le LHC n’a totalisé que treizepoints. Une moyenne de 1,3unité par rencontre qui ne suffit pas pour se qualifier pour les play-off. «Nous disposons d’une semaine complète sans jouer de matches pour la première fois depuis des semaines, constate Dustin Jeffrey. Cela nous fera du bien pour recharger les batteries et travailler.»

La victoire acquise sur le tard vendredi dans la capitale ne doit berner personne. Ce soir-là, le LHC n’était pas la meilleure équipe sur la glace face à un CP Berne pourtant en pleine chute libre. Et seul un gri-gri de Christoph Bertschy a permis aux Lions de repartir avec le sourire.

Moment crucial

Alors que l’on arrive doucement à la mi-championnat, il paraît toujours bien compliqué d’évaluer sérieusement le potentiel de cette équipe. Il serait toutefois temps qu’elle joue avec régularité et donne la pleine mesure de son potentiel dans un futur proche. Jusqu’au 20décembre, le LHC patinera à quatrereprises devant ses partisans pour seulement deuxdéplacements. Cette phase sera d’autant plus cruciale que les hommes de Ville Peltonen seront ensuite contraints à l’exil durant près d’unmois avec sixdéplacements pour un seul match à domicile. La situation n’est pour l’heure pas grave. Et elle ne le sera pas si le prochain mois est bien négocié. Sinon…

La galère des Genevois

Samedi soir, les supporters de Ge/Servette avaient décidé de rejoindre Lausanne… en bateau. Leur but? Dans un premier temps, ils voulaient arriver à la Vaudoise aréna à pied. Impossible selon les autorités. «L’idée initiale était d’affréter des bus, nous a confié Pascal Granado, porte-parole de la police cantonale. Mais cela n’a pas été rendu possible après discussions avec les TL. Il n’y avait pas de bus à disposition.»

Comme le règlement de la Vaudoise aréna stipule que les visiteurs du secteur debout doivent venir en car et que cette requête n’était plus réaliste, l’embarcation a été interceptée à la hauteur de Morges. «Stratégiquement, c’était mieux de faire ainsi en raison d’autres manifestations à Lausanne», a détaillé notre interlocuteur. Débarqués à Morges, les fans ont rejoint le bout du Léman en train hormis quelques personnes qui se sont rendues à Lausanne. «Mais tout s’est terminé sans heurt ni blessés», a apprécié Pascal Granado.