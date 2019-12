Le Lausanne HC peut respirer

Enfin! Le LHC a enfin mis un terme à sa série négative! Après cinq défaites en championnat (7, toutes compétitions confondues).

Le fait qu’il y soit parvenu sur la glace du leader de National League Zurich, au lendemain d’un incompréhensible naufrage, en étant privé de son meilleur buteur (Vermin, commotionné) et d’un étranger (Junland, laissé à la maison), donne encore davantage de relief à sa très belle victoire (6-2).

Ce n’était pourtant pas parti pour être aussi rose. Mené au score à deux reprises durant le premier tiers, à la suite d’une mauvaise appréciation d’Oejdemark (7e Trutmann 1-0) et d’une bête pénalité de Kenins (15e Diem 2-1), Lausanne a cependant su garder son calme (cette fois) pour revenir.

Un Lindbohm taille patron

Grâce à Genazzi en power play, bien aidé par l’écran d’Emmerton (9e 1-1), puis par l’intermédiaire d’Almond, d’une déviation victorieuse (20e 2-2). Quand on va faire le job devant la cage adverse, c’est tout de suite mieux.

Fidèle à son plan, fait d’intensité et de simplicité, le LHC a logiquement pris les devants au cours d’une excellente période médiane. Avec une réussite de l’inévitable Jooris (23e 2-3, 7e point en 7 rencontres), puis une autre de Kenins avant la mi-match (28e 2-4). Derrière, les Lions n’ont pas arrêté de jouer pour autant. Ils ont continué à être agressifs, emmenés par un Lindbohm taille patron.

En début de troisième tiers, ils ont tué la pénalité qu’il fallait en se permettant même d’aller marquer en infériorité numérique (42e Jeffrey 2-5). Affaire classée. Pour de bon cette fois. Constat validé par le No 6 signé Lindbohm en supériorité numérique (44e), où le défenseur finlandais remplace Junland.

Un but synonyme de juste récompense pour celui qui aura été au four et au moulin, samedi soir au Hallenstadion. Lausanne peut respirer, avant de se rendre lundi à Lugano pour boucler l’année.

Jérôme Reynard, Zurich

Zurich - Lausanne 2-6 (2-2 0-2 0-2) Hallenstadion, 10 832 spectateurs. Arbitres: MM. Stricker, Salonen; Kaderli, Huguet.

Buts: 7e Trutmann (Schäppi) 1-0, 9e Genazzi (Lindbohm, Moy/5c4) 1-1, 15e Diem (Bodenmann, Krüger/5c4) 2-1, 20e Almond (Frick, Jeffrey) 2-2, 23e Jooris (Traber) 2-3, 28e Kenins 2-4, 42e Jeffrey (4c5) 2-5, 44e Lindbohm (Moy, Genazzi/5c4) 2-6.

Zurich: Ortio (23e Flüeler); Trutmann, Marti; Sutter, Geering; Blindenbacher, P. Baltisberger; Braun; Suter, Roe, Wick; Sigrist, Krüger, Bodenmann; Pettersson, Prassl, Diem; C. Baltisberger, Schäppi, Pedretti; Simic.

Lausanne: Stephan; Heldner, Grossmann; Lindbohm, Frick; Nodari, Genazzi; Oejdemark; Bertschy, Jooris, Kenins; Moy, Emmerton, Leone; Almond, Jeffrey, Herren; Traber, Froidevaux, Roberts.

Pénalités: 5x2’ + 1x10’ (45e Bodenmann) contre Zurich; 4x2’ contre Lausanne.

Notes: Zurich sans Berni (Suisse M20), Hollenstein (malade) ni Noreau (suspendu). Lausanne sans Junland (en tribunes), Vermin ni Antonietti (blessés). Tirs sur les montants: 6e P. Baltisberger, 21e Frick, 25e Geering, 36e Almond.