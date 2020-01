Lausanne ne sait plus gagner un derby

Huit derbies romands, huit défaites pour seulement deux points récoltés sur vingt-quatre possibles. Le bilan du Lausanne Hockey Club face à FR Gottéron et Ge/Servette cette saison est désastreux. Samedi soir dans une Vaudoise aréna bien silencieuse (lire ci-contre), les Lions ont mordu la poussière une quatrième fois contre Fribourg, pourtant privé de cinq titulaires. Et cela en affichant une balance largement favorable au rayon tentatives cadrées (35-19). «Il me semble que c’est toujours pareil dans ces derbies, a pesté Etienne Froidevaux après la rencontre. On domine, on encaisse un but pendant un de nos moments forts et derrière on perd le fil d’une manière ou d’une autre.»

Samedi, le LHC s’est certes heurté à un Reto Berra intraitable (34 arrêts) devant la cage de Dragons solides et solidaires (28 tirs bloqués), mais il a aussi trop souvent laissé transparaître des manques (jeu de puissance compris). Parfois d’intensité, parfois de simplicité ou de spontanéité. Au final de tranchant et d’efficacité. À l’inverse de la veille à l’Ilfis de Langnau. «Pourtant, le plan était le même», a réagi le capitaine. Alors quel est le problème? Lausanne a-t-il tendance à vouloir trop en faire pour faire plier ces équipes, jusqu’à se faire piéger? Ou est-ce au contraire une question d’infériorité aux niveaux hargne et émotion, dans un vestiaire en mutation, qui n’a peut-être pas conscience du poids des rivalités?

Mauvaise opération

«On n’y arrive pas dans les derbies et je ne comprends pas pourquoi, a rétorqué le défenseur Matteo Nodari. Mais c’est faux de croire que ces matches face à Genève et Fribourg sont devenus des matches comme des autres pour nous. Ce soir, on a clairement répondu présent sur le plan des émotions. On a joué physique, on a tout donné, tout essayé. La défaite fait mal.»

Une chose est sûre: pour une raison ou pour une autre, la gestion des événements de ces rencontres est rarement bonne. À force, Lausanne fait-il un blocage? Samedi, il a en tout cas réalisé une mauvaise opération comptable. Que ce soit par rapport à la barre ou au top 4, synonyme d’avantage de la glace en quarts de finale des play-off. Le calendrier parle toutefois toujours en faveur des Lions, avec encore trois matches à domicile à venir lors des quatre prochaines journées, le premier mardi face à la lanterne rouge Rapperswil.

Renfort nécessaire

FR Gottéron et Ge/Servette étant au menu de cette série, il serait temps de réapprendre à gagner un derby. Sûr que la mission serait plus aisée avec des leaders offensifs retrouvés (en tête le trio Vermin-Emmerton-Jeffrey). Dans le money time de la saison, Lausanne aura besoin de ses atouts. Ou au moins d’une alternative en cas de défaillance persistante. Les semaines passent et la nécessité d’engager un cinquième joueur étranger grandit. Ne serait-ce que pour apporter davantage de concurrence.

La grève dans les gradins

Contraint à l’exil depuis le 2 janvier en raison des Jeux olympiques de la jeunesse, le Lausanne Hockey Club a retrouvé une Vaudoise aréna bien triste, samedi soir. En cause: une grève de la Section Ouest, le groupe de supporters qui anime d’ordinaire la patinoire. Face à FR Gottéron, celui-ci est resté muet en guise de protestation (en rapport avec le service de sécurité, visiblement).

«On a vraiment senti la différence sur la glace, a expliqué Etienne Froidevaux. Après, je ne veux pas m’exprimer sur les divergences que les fans peuvent avoir. Mais c’est clair qu’on a besoin de leur soutien. L’ambiance au match, c’est quelque chose qui fait partie de l’ADN du club. Personnellement, ça m’a toujours impressionné, même quand j’étais un adversaire du LHC.»

Matteo Nodari allait plus loin. «Les supporters sont importants pour nous. A la maison, le public est carrément un joueur en plus.» Samedi, cela n’a pas été le cas.