Les Lausannois ont gagné mais ont fait des misères à leur entraîneur

C’était une soirée comme ça. Un match lors duquel tous les principes de jeu volent en éclats. Une rencontre dont il ne faudra pas conserver la vidéo tant les erreurs ont été nombreuses des deux côtés. Pour cette partie de début d’année, Biennois et Lausannois se sont livrés à un festival de ratés en tous genres. Mais au final, c’est l’équipe la plus en confiance qui a passé l’épaule lors de la séance de tirs aux buts. Face à des Seelandais qui couchaient sur six défaites consécutives, Yannick Herren et Christoph Bertschy ont fait preuve d’un joli sang-froid au moment d’affronter Elien Paupe. Les chasseurs de buts de la Vaudoise aréna ont trompé le suppléant de Jonas Hiller (au repos) pour donner le point de bonus aux visiteurs.

Malgré cette victoire, le LHC a vécu une soirée pour le moins contrastée dans le Seeland. Certes, les Vaudois ont montré du caractère pour revenir à trois reprises au score (2-0 à 2-2, 3-2 à 3-3 et 4-3 à 4-4). Face à une formation au fond du bac, les hommes de Ville Peltonen avaient tout pour passer l’épaule bien plus tôt. Les spectateurs en ont eu pour leur argent. Pas sûr que les très rigoureux Ville Peltonen et Antti Törmänen aient passé une aussi bonne soirée.

Toujours est-il que les Lions continuent leur série positive puisqu’ils ont remporté hier une quatrième victoire consécutive. Avec onze points durant cette période faste, ils lancent au mieux cette période délicate avec quatre matches consécutifs à l’extérieur. Dans ces circonstances, il ne faut pas faire la fine bouche.