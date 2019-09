Le LHC avait réuni toutes les conditions

Pour gagner à Berne, il faut de l’efficacité dans les deux zones décisives. Il faut être au niveau sur le plan physique. Et il faut un gardien en verve. En d’autres termes, il faut un match plein. Chose que le LHC n’était pas encore parvenu à réaliser cette saison. Vendredi soir à la PostFinance Arena, il a retrouvé une organisation défensive digne de ce nom. Une assise faite d’unité (fore-checking compris), de discipline, d’agressivité, de solidarité (24 tirs bloqués) et de simplicité. Fini les fioritures! À l’image d’un Junland enfin intransigeant devant son gardien.

Stephan, lui, a fait la différence avec son vis-à-vis en six minutes seulement. Le temps pour le Lausannois de remporter son face-à-face avec Sciaroni et pour Schlegel de céder sa place à Caminada après avoir capitulé à deux reprises, dont une fois en n’ayant pas l’air malin. Stephan? Il se permettra aussi de littéralement voler un but à Mursak (quel arrêt!) à un moment stratégique, soit en pleine poussée bernoise en fin de première période.

Le LHC menait alors 3-1 et avait convaincu dans un autre domaine qui lui avait fait défaut dernièrement: la verticalité (fluidité), synonyme d’efficacité offensive lorsque l’intensité est au rendez-vous. Bien sûr, Lausanne a reculé pour mieux gérer dès le tiers médian. Mais il l’a plutôt bien fait, ne cédant qu’en box play après une faute technique de Stephan (33e 3-2). Avant de se redonner de l’air en supériorité numérique (2/4 vendredi), avec un nouveau modèle de rapidité d’exécution entre Bertschy à la passe et Kenins à la déviation (46e). Magnifique. À l’instar du service d’Emmerton - meilleur Lausannois du moment - pour Moy sur l’ouverture du score.

Quand Jooris répond à Moser

Vous l’aurez compris. Il faut aussi du talent pour gagner à Berne, là où le LHC restait sur six défaites (dernière victoire en septembre 2016), en paraissant souvent un cran en dessous physiquement. Cela n’a pas été le cas cette fois. On pense notamment au moment où Jooris est allé montrer à Moser de quel bois les Lions se chauffent, quitte à prendre 2 minutes, après une charge du Bernois sur Heldner (17e).

Lausanne avait réuni toutes les conditions pour s’imposer dans la capitale, vendredi. Au bout d’un match plein réalisé par une équipe enfin équilibrée, de la première à la quatrième ligne.