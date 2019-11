Le LHC a allié maîtrise et efficacité

Berne n’est actuellement pas le plus féroce des contradicteurs. D’autant moins lorsqu’il évolue sur la route (7e défaite en 9 déplacements). Mais tout de même: Lausanne a fait son (gros) match. Avec maîtrise et efficacité. Il a parfois souffert, notamment lors du premier quart d’heure, passé en grande partie dans sa zone défensive? Il a surtout parfaitement contenu les assauts du champion en titre en se montrant compact, discipliné et agressif dans le slot (15 tirs bloqués après 40 minutes). Le tout dans le sillage d’un Petteri Lindbohm une nouvelle fois taille patron, sur le plan défensif comme au moment de jouer des coudes (poings).

Et puis il y a Tobias Stephan, auteur de son premier blanchissage de la saison (94,81% d’arrêts sur ses 9 dernières apparitions en championnat). Très sûr et tout autant rassurant, le gardien lausannois a réalisé plusieurs brillantes parades (6e Praplan, 13e Arcobello, 17e Ruefenacht, 31e Moser) pour jouer un rôle décisif dans la construction du succès de vendredi (5-0). Soit le huitième lors des neuf derniers matches (toutes compétitions confondues) disputés par le LHC à la Vaudoise aréna.

Première à domicile

Après des débuts mitigés dans leur nouvel écrin (2 défaites), les Lions sont en train de se bâtir une jolie confiance à domicile, matérialisée - face au SCB - à la 15e sur l’ouverture du score de Cory Emmerton. Un but synonyme de première réalisation de la saison en power play à la maison (!). Une réussite qui a résonné comme une confirmation de leur efficacité retrouvée en supériorité numérique, après avoir marqué à Fribourg et à Rapperswil dans la spécialité.

A propos d’efficacité offensive, Lausanne en a fait preuve à l’heure d'assommer son adversaire. D’abord d’entrée de tiers médian (22e Almond 2-0 et 25e Frick 3-0) puis lors de l’ultime période (48e Vermin 4-0 et 56e Herren 5-0, à 5c4 à nouveau), s’illustrant au final avec chacun de ses trois premiers trios. L’un des nombreux signes du match plein réalisé par les hommes de Ville Peltonen. Le troisième de ce niveau cette saison, après Zoug (2-1) et Berne, déjà (5-2). A croire que le tacticien finlandais a le don pour fédérer son groupe avant d’affronter son ex-mentor Kari Jalonen.