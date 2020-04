Le LHC aurait jeté son dévolu sur un défenseur de Colorado

Mark Barberio portera-t-il les couleurs du Lausanne HC dès la saison prochaine? Selon nos informations, le club vaudois aurait en effet jeté son dévolu sur le défenseur offensif de l’Avalanche du Colorado en NHL (30 ans), libre de tout contrat au terme du présent championnat. Un accord aurait même déjà été trouvé, d’après plusieurs sources.

Repêché par Tampa Bay en 2008 (152e position), le Québécois a d’abord fait ses preuves en AHL (198 points en 309 matches au total). Engagé par le Canadien de Montréal en qualité d’agent libre durant l’été 2015, il a été placé au ballotage et enrôlé par Colorado en février 2017. Depuis ses débuts dans la plus grande Ligue du monde en 2012-2013, il a accumulé 281 parties de NHL (57 points), faisant de 2017-2018 l’exercice le plus productif de sa carrière dans cette division (3 buts et 11 assists en 52 rencontres).

Handicapé par une blessure en 2018-2019 (12 apparitions), septième défenseur de la franchise basée à Denver cette saison (21, dont quelques-unes en attaque), Mark Barberio n’a pas beaucoup joué depuis deux ans. La presse nord-américaine fait toutefois état d’un joueur qui a toujours su se mettre à niveau lorsqu’il a été appelé et qui est loué pour son investissement et ses valeurs.

Habile dans la remontée du puck et en sortie de zone, le natif de Montréal pourrait ainsi venir combler un manque dans ce registre au LHC depuis la baisse de régime (puis le départ) de Jonas Junland, lui qui est en outre mis en avant pour la qualité de sa première passe et pour sa vision du jeu.