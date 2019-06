LHC: avant le grand soir, ce sera tout sauf un cadeau

Ce sera donc Ge/Servette. Et cela n’a pas été une grande surprise de voir la Ligue «offrir» au Lausanne HC un derby lémanique pour inaugurer sa Vaudoise aréna le 24 septembre. On jouera alors la 5e journée de la saison 2019-2020 de National League (coup d’envoi le 13.9). Et les Lions auront deux rencontres de championnat de moins que les Aigles – notamment – au compteur. Conséquence d’un calendrier boiteux, en raison des travaux qui rythment l’été de plusieurs patinoires.

Ce sera toujours mieux que FR Gottéron, qui sera à l’œuvre à quatre reprises seulement lors de huit premières rondes. Quatre fois à l’extérieur, avant de recevoir Berne le 1er octobre. Il faut toutefois admettre que l’agenda du début de saison du LHC est tout sauf un cadeau. Avant le derby: trois déplacements, à Lugano, Zoug et Zurich. On a connu moins compliqué comme entrée en matière. À noter que la répartition des groupes a changé. Et que Berne a remplacé Bienne à l’Ouest. Il y aura donc six LHC - SCB en saison régulière.

Matches amicaux: 9.8 (Fleurier), LHC - La Chaux-de-Fonds. 15.8 (Le Sentier), LHC - CSKA Moscou. 17.8 (Le Sentier), LHC - Grenoble. Dès le 30.8: Champions Hockey League. (nxp)