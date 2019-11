LHC: Le coup d’arrêt n’est que comptable

Au moment de monter dans leur car, samedi soir aux environs de 23h, les Lions ont pu mesurer leur capital sympathie. C’est vite vu: en sortant du Eisstadion de Davos, chaque joueur a eu droit aux applaudissements des membres du Fan’s Club LHC qui avaient fait le déplacement. Le signe que les supporters ont apprécié ce qu’ils ont vu, malgré la défaite (4-3). Le discours des protagonistes allait dans la même direction. Ceux-ci étaient conscients que leur indiscipline (9x2’) leur avait coûté cher. Ils étaient parallèlement dubitatifs quant à certaines pénalités distribuées par le corps arbitral. Mais ils étaient convaincus d’avoir fait un bon match.

On ne pouvait pas leur donner tort. Oui, Lausanne a subi un nouveau coup d’arrêt sur le plan comptable. Non, il n’a pas été en mesure de surfer sur le match plein de la veille; comme après ses deux précédentes rencontres référence de la saison, à Berne (5-2) et face à Zoug (2-1). Mais la manière était cette fois-ci incomparable avec l’humiliation subie contre le même Davos (1-7 au lendemain de leur victoire dans la capitale) ou avec l’impuissance qui l’avait caractérisée face à Zurich (1-3, trois jours après le succès devant le EVZ).

Le LHC voulait prouver qu’il avait appris de ses erreurs. Qu’il était désormais capable de conserver un niveau d’exigence élevé plus longtemps qu’un soir, au lieu de tomber dans la facilité. «Si on veut jouer les premiers rôles dans cette Ligue, on doit apprendre à ne pas se contenter d’une telle victoire», lâchait Tobias Stephan après le beau succès de vendredi contre Berne (5-0). Face à la deuxième équipe la plus efficace de National League (2,08 points par rencontre), avec la fatigue, le voyage et l’altitude, c’était un gros test. Eh bien, force est de constater que Lausanne a répondu présent.

Une réaction parlante

À 5 contre 5, si l’on excepte les 88 secondes durant lesquelles Davos a tourné le match (de 0-1 à 2-1 à la 28e) sans pour autant qu’ils soient désorganisés (angle mal bouché par Stephan; tir anodin de la ligne bleue à travers les jambes vaudoises), les Lions ont à nouveau été en contrôle. Ils ont du reste appliqué leur plan avec beaucoup d’intelligence (shifts courts et équilibrés) en attendant prudemment leur heure (25e Bertschy). Et puis, que dire de leur réaction de la seconde partie de soirée (de 4-1 à la 34e à 4-3 à la 44e grâce à un doublé de Vermin), alors qu’ils disputaient leur 19e rencontre en 40 jours? Si ce n’est qu’elle a confirmé que le LHC, qui a frôlé l’égalisation en fin de partie, n’était pas en mode complaisance samedi.

Pour rentrer de la station grisonne en alliant le résultat à la manière, il aurait en revanche fallu prendre moins de pénalités (surtout en zone offensive). Car celles-ci ont au final pesé lourd, que ce soit en termes de buts (le 3-1 et le 4-1) ou d’énergie, au moment où Lausanne poussait pour revenir au troisième tiers (4x2’ entre la 47e et la 60e).