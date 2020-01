Le LHC a encore oublié de tuer le match

Le LHC avait 5 points d’avance sur la barre avant d’enchaîner le troisième des quatre déplacements qui constituent son calendrier actuel. Après la rencontre de vendredi sur la glace du champion de Suisse en titre, il n’a rien perdu (idem dans la course à la 4e place). Et dans un sens c’est une bonne chose. Du moins si l’on souhaite voir le verre à moitié plein et de surcroît souligner le caractère affiché par les Lions pour revenir au score en fin de match (58e Emmerton 3-3).

Si on préfère voir le verre à moitié vide, en revanche, il est clair que Lausanne a raté une belle occasion de prendre ses distances avec la barre tout en se rapprochant sur le top 4. Battus après prolongation (4-3), les hommes de Ville Peltonen ont ramené une unité de la PostFinance Arena de Berne. Mais ils ont galvaudé un avantage de deux longueurs en seconde partie de soirée. «L’histoire se reproduit. On se répète entre nous qu’on doit grandir. Mais on continue à commettre des erreurs qui nous coûtent cher quand on est bien dans un match, au lieu de «tuer» notre adversaire», a réagi Josh Jooris.

A force de perdre en intensité (agressivité) et en discipline après le 2-0 de Yannick Herren (24e), les Lions ont participé à relancer Berne. Les Ours n’ont pas fait les malins. Ils ont été sifflés par leur public durant une séquence de 3’57 de supériorité numérique où le LHC s’est parfois amusé avec un homme de moins sur la glace (entre la 25e et la 29e). Douze minutes plus tard, il y avait 2-2. Puis 3-2 à la 51e. Avec deux réussites sur lesquelles il a surtout été question de hargne dans le slot. Soit un domaine dans lequel Lausanne s’était montré supérieur au cours de la première partie de la rencontre.

L’exemple Josh Jooris

De l’autorité, de la rigueur, de la justesse, de la simplicité et de l’efficacité. Le LHC avait mis tous les ingrédients pour réaliser une grosse performance. Et cela dans le sillage d’un Jooris à nouveau excellent. L’attaquant canadien à licence suisse démontre du reste match après match son utilité, sa préciosité. A égalité numérique comme en situations spéciales. L’ancien joueur des Toronto Marlies brille par son sens du jeu et de l’anticipation. Par sa faculté à gratter des pucks et à répéter les efforts, également, à l’image de son accélération de la 28e, en box play, pour aller récupérer la rondelle en fond de patinoire. Il y a aussi ses aptitudes aux face-offs (11 engagements gagnés et 4 perdus, à Berne). Et il y a désormais son côté décisif.

C’est simple, depuis qu’il a retrouvé Christoph Bertschy et Ronalds Kenins dans l’alignement (comme en début de saison), «JJ» comptabilise 5 buts en 7 matches, le cinquième vendredi, en allant dévier un puck devant la cage, là où ça fait mal (16e 1-0). Un exemple. Une valeur sûre. «Avec mes partenaires, on a une bonne alchimie. Quant à moi, cela m’a pris un peu de temps pour m’adapter à un style de jeu différent en Europe. Mais là je me sens vraiment bien et en confiance, a expliqué Jooris. Désormais, à nous en tant qu’équipe de trouver le moyen de devenir davantage des «tueurs». Je suis persuadé qu’on a ça en nous. On l’a déjà prouvé.»

Berne - Lausanne 4-3 ap (0-1 1-1 2-1 1-0)

PostFinance Arena, 16 301 spectateurs.

Arbitres: MM. Tscherrig, Müller; Kaderli, Gnemmi.

Buts: 16e Jooris (Kenins, Bertschy) 0-1, 24e Herren 0-2, 36e Moser (Burren, Arcobello) 1-2, 41e Mursak (Ebbett, Blum) 2-2, 52e Ruefenacht (Scherwey, Arcobello) 3-2, 58e Emmerton (Frick) 3-3, 61e Andersson (Arcobello, Moser) 4-3.

Berne: Karhunen; Andersson, B. Gerber; Untersander, Burren; Krueger, Blum; Henauer; Pestoni, Arcobello, Moser; Ruefenacht, Ebbett, Scherwey; Sciaroni, Mursak, Praplan; Berger, Heim, Kämpf; Bieber. Entraîneur: Jalonen.

Lausanne: Stephan; Lindbohm, Frick; Grossmann, Genazzi; Heldner, Holm; Nodari; Vermin, Emmerton, Jeffrey; Bertschy, Jooris, Kenins; Moy, Almond, Herren; Traber, Froidevaux, Leone. Entraîneur: Peltonen.

Pénalités: 3x2’ contre Berne; 4x2’ Lausanne.

Notes: Berne sans Grassi (blessé), C. Gerber ni MacDonald (surnuméraires). Lausanne sans Antonietti (blessé) ni Oejdemark (suspendu).