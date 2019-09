LHC: Entrer d’un bon pied dans la nouvelle dimension

«Exceptionnel.» «Incroyable.» «La plus belle patinoire de Suisse.» Les joueurs du Lausanne Hockey Club ne mâchaient pas leurs mots, lundi matin, en découvrant leur nouvel antre. Un bijou aux allures de monstre (9600 places), mais suffisamment compact pour garantir une visibilité optimale de partout. Et une ambiance de feu lors des soirées les plus folles. Ce qui saute aux yeux en premier, outre l’énorme vidéotron qui trône au-dessus de la glace? «Ce mur de dingue», répond Benjamin Antonietti en pointant du doigt le secteur debout (3500 spectateurs potentiels).

L’attaquant au No 46 est le joueur le mieux placé pour évoquer ce que traduit la Vaudoise aréna en termes de développement pour le LHC. «C’est simple: ce n’est plus du tout le même club qu’à mon arrivée (en 2010-2011). Honnêtement, c’est le jour et la nuit. La courbe de progression est hallucinante. Mais on est allés étape par étape. Et tout s’est emboîté au bon moment, à chaque fois. La promotion en Ligue nationale A (en 2013). Les play-off directement. Puis les demi-finales. La Champions League. Et maintenant cette patinoire.» Cet outil multifonctionnel qui va faire basculer le LHC – propriétaire des droits liés à la restauration et aux loges, en configuration hockey comme spectacle – dans une nouvelle dimension. Cette arène dans laquelle le club lausannois espère remporter le premier titre de champion de Suisse de son histoire dans un futur proche.

Vestiaire encore en travaux

L’aventure Vaudoise aréna commence ce mardi. Avec ce que le LHC a baptisé le Grand Soir: un derby face au rival lémanique Ge/Servette pour inaugurer la bête. Si possible en grande pompe. «Ce serait con de se rater, sourit Benjamin Antonietti. Dans le même temps, Genève rêve de nous gâcher la fête. À nous d’avoir conscience que notre adversaire ne nous donnera rien, au contraire. Cette première victoire à domicile (après trois déplacements et six points récoltés), il va falloir aller la chercher.» Histoire de relever la tête après la gifle reçue vendredi dernier à Zurich (5-0). Et d’entamer au mieux le marathon – 20 matches en 43 jours toutes compétitions confondues – qui attend les Lions.

Les conditions ne seront pas idylliques, avec une zone vestiaire de la première équipe toujours en travaux. Notamment le bureau des coaches, où les outils informatiques nécessaires faisaient défaut, lundi. Avant de déménager pour de bon dans ses nouveaux quartiers high tech (coin salon, cuisine, salle vidéo type salle de cinéma, sauna, bains froids…), le LHC devra vraisemblablement attendre quelques jours. «Ça fait deux ans qu’on se réjouit d’y être; on peut bien patienter un peu plus longtemps, réagit Benjamin Antonietti. On sait tous depuis le début de la préparation qu’il faudra se montrer flexibles et tolérants cette saison (ndlr: les Jeux olympiques de la jeunesse auront également un impact sur le quotidien du club en janvier). Et puis, le vestiaire de Malley 2.0 est à deux minutes seulement si besoin. On s’adapte. On ne va pas commencer à se prendre la tête pour ce genre de choses.»

Pas de restaurant principal

Au rayon retards, la patinoire d’entraînement sera quant à elle inutilisable jusqu’en novembre au moins. Alors que le restaurant principal n’ouvrira ses portes que le 10 octobre (d’ici là, «Le Chaudron», à Malley 2.0, sera sollicité). Sans parler de la multitude de réglages techniques qu’il reste à fignoler sur un chantier qui – pour la partie stade – devait à l’origine être livré le 2 août. Et où aucun événement hors hockey ne pourra avoir lieu avant 2020, on le rappelle.

Rien ne devrait toutefois perturber la bonne tenue du derby lémanique de ce mardi soir. Show devant!