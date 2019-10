LHC: pourquoi le box play coince

Il est temps de mettre les points sur les «i». Après deux défaites face à Ge/Servette et Davos, c’est l’heure de marquer son territoire. De remporter son premier match officiel dans la Vaudoise aréna. Le LHC n’a pas une minute à perdre, au coeur d’un enchaînement de 20 rencontres en 43 jours. D’autant que ce mercredi soir c’est Rapperswil qui débarque.

La formation saint-galloise a beau réussir un début de championnat solide (9 points en 6 parties, comme Lausanne, avec une moyenne de 2,17 buts encaissés par match). Elle reste sur le papier inférieure aux Lions. Et puis, ceux-ci ont un naufrage (7-1 contre Davos) à se faire pardonner. Et une preuve à apporter sur leur capacité à agir avec autorité (maturité).

Cela passera par une montée en puissance importante en box play. Avec 10 buts reçus (9, si l’on ôte la réussite du Genevois Noah Rod dans la cage vide mardi dernier) en 6 rencontres et un pourcentage d’efficacité de 65,52% seulement, le LHC fait tout simplement office de plus mauvais élève de la Ligue dans l’exercice. Le championnat est encore jeune. Difficile dans ce sens de tirer des conclusions significatives d’un point de vue statistique. Mais lorsque l’impression visuelle se joint aux chiffres, le doute n’a plus sa place.

«Honnêtement, ce qu’on produit en ce moment en infériorité numérique, c’est grave, confirme Christoph Bertschy. On a un peu changé notre système par rapport à la saison passée. Avec l’idée d’être plus agressifs, sur les entrées de zone comme à l’intérieur. Mais dans les faits, on ne l’est pas suffisamment. Et c’est un cercle vicieux parce que plus tu prends de buts, plus tu réfléchis et donc hésites. Ce qui te rend moins agressif et te met plus rapidement hors de position.»

Vermin-Jeffrey en 1re ligne

La paire d’attaquants la plus souvent sur la glace lorsque le LHC capitule en box play? Vermin-Jeffrey (3/9). De quoi mettre hors de cause la nouvelle répartition des temps de jeu lausannois (plus équilibrée). D’autant que les deux hommes ne sont pas les plus utilisés des huit attaquants régulièrement sollicités en infériorité numérique (contre six la saison dernière). Devant eux il y a Jooris et Emmerton.

En revanche, un lien de cause à effet peut potentiellement être identifié avec l’inefficacité des Lions aux engagements en zone défensive (48,74%, à 4% de la moyenne en National League). Jeffrey le premier, lui dont le taux de réussite est inférieur de 10% environ à ses standards de l’exercice passé (47,73% contre 56,41%, alors qu’il prend davantage de face-offs défensifs).

«Les engagements jouent un grand rôle, en box play. Mais la raison originelle de nos soucis dans ce domaine, c’est notre indiscipline (ndlr: 35x2’ de pénalité)», réagit Ville Peltonen, avant de rejoindre Christoph Bertschy. «Et puis il y a notre manque d’agressivité, une fois que les situations d’infériorité numérique se présentent. Que ce soit au moment de sortir le puck de notre zone (ndlr: pour gagner du temps et pouvoir changer d’hommes sur la glace) ou dans l’exécution de notre système. Tous les joueurs doivent être à la même page si on veut que cela fonctionne.»

Trop d’espace

Non seulement Lausanne est parfois battu dans le slot. Mais en plus il laisse ses adversaires manoeuvrer en périphérie, où ces derniers bénéficient de trop d’espace pour créer des décalages (lire exemples ci-dessus). «On essaie de mettre en place une boîte compacte, avec l’objectif d’empêcher que les passes opposées et les tirs la traversent, explique Joël Genazzi. Mais en ce moment, il y a beaucoup trop de choses qui la transpercent.» Aux Lions de trouver un moyen de rendre leur boîte bien plus imperméable.

Deux exemples significatifs

1. Zoug - Lausanne

Sur cet exemple de la deuxième journée du championnat, le box play lausannois est compact. Mais ni Christoph Bertschy (1) ni Josh Jooris (2) n’empêchent le Zougois Erik Thorell de servir son coéquipier Oscar Lindberg à travers la boîte. En plus de ne pas couper la ligne de passe, l’attaquant côté opposé (Jooris, donc), hors de position, ne bloque pas la ligne de tir du buteur non plus. Décalés par la diagonale zougoise, Robin Grossmann (3) et le gardien Tobias Stephan sont aussi battus.

2. Lausanne - Davos

Preuve de la mauvaise santé du box play du LHC, cet exemple quasi identique datant de samedi. Cette fois, c’est le Davosien Marc Wieser qui profite du manque d’agressivité vaudois pour glisser le puck à Thierry Bader à travers la boîte, entre Etienne Froidevaux (1) et Benjamin Antonietti (2). Lukas Frick (3) est sur la trajectoire du tir sur réception grison, mais la rondelle retombe derrière lui et Fabrice Herzog, esseulé dans le slot, trompe Luca Boltshauser.