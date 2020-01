Au LHC, la proactivité a remplacé la passivité

Au moment d’appeler à une réaction de son équipe, en fin d’année, Ville Peltonen réclamait davantage d’investissement et de détermination devant la cage adverse. Là où ça fait mal. Force est de constater que le tacticien finlandais a été entendu. Par un homme notamment: Cody Almond. Souvent nonchalant, limite exaspérant, en première partie de saison, l’attaquant canado-suisse a activement participé au retournement de situation lausannois, jeudi soir face à Ambri (5-1). En marquant sur un rebond (11e 1-1) et en secondant Genazzi d’un écran devant Manzato (23e 2-1). A l’image de ce qu’il avait été en mesure de faire sur la glace de Zurich le 21 décembre. Efficace.

En manque de punch (de rythme?) pour son retour à la compétition après sa première véritable pause de la saison, le LHC a peiné au redémarrage. Mais il est monté en puissance pour aligner une troisième victoire consécutive. Grâce à Almond et à Genazzi, mais également à d’autres scènes remplies de détermination, d’agressivité, de proactivité. Des actions signées Vermin, à l’origine et à la conclusion du 3-1 pour son retour au jeu (28e), puis Bertschy, sur le 4-1 de Lindbohm (40e) et sur sa réussite de la 47e (5-1) en box play.

Box play agressif

A propos de proactivité et de box play, impossible de passer sous silence l’agressivité dont Lausanne fait actuellement preuve en infériorité numérique. Au regard de la réalisation de Bertschy et de la punition provoquée par Jeffrey derrière la pénalité de match de Traber (36e), à l’origine du 4-1, la stratégie est payante. Voilà la barre à 10 points.

Lausanne - Ambri 5-1 (1-1 3-0 1-0)

Vaudoise aréna, 9234 billets vendus.

Arbitres: MM. Hebeisen, Fluri; Huguet, Cattaneo.

Buts: 10e Sabolic (D’Agostini) 0-1, 11e Almond (Nodari, Kenins) 1-1, 23e Genazzi (Jeffrey, Herren) 2-1, 28e Vermin (Emmerton) 3-1, 40e Lindbohm (Bertschy/4c4) 4-1, 47e Bertschy (Frick/4c5) 5-1.

Lausanne: Stephan; Heldner, Grossmann; Lindbohm, Frick; Nodari, Genazzi; Oejdemark; Bertschy, Jooris, Kenins; Moy, Emmerton, Vermin; Almond, Jeffrey, Herren; Traber, Froidevaux, Leone; Roberts. Entraîneur: Peltonen.

Ambri: Manzato (41e Ostlund); Ngoy, Pinana; Plastino, Fischer; Fora, Dotti; Fohrler, Jelovac; D’Agostini, Flynn, Sabolic; J. Neuenschwander, Müller, Zwerger; Trisconi, Dal Pian, Hinterkircher; Incir, A. Neuenschwander, Mazzolini. Entraîneur: Cereda.

Pénalités: 1x2’ + 1x5’ (36e Traber, méconduite pour le match) contre Lausanne; 4x2’ contre Ambri.

Notes: Lausanne sans Antonietti (blessé) ni Junland (en tribune). Ambri sans Conz, Rohrbach, Kneubuehler, Bianchi, Kostner, Hofer, Novotny (blessés) ni Goi (malade).