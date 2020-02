LHC: Ronalds Kenins proche d’un retour

Absent de l’alignement du LHC depuis le 25 janvier, Ronalds Kenins semble proche d’un retour au jeu. Lundi matin, l’attaquant letton à licence suisse a griffé la glace de la Vaudoise aréna de manière individuelle, avant de participer à la première partie de la séance collective, vêtu d’un maillot distinctif afin d’éviter tout contact.

Touché au bas du corps, le No 81 des Lions (19 points en 36 rencontres) a toutefois rejoint les vestiaires lorsque ses coéquipiers ont commencé à travailler les mises en situation de match. Et cela dans le même alignement que celui aperçu samedi face à FR Gottéron. Sauf rebondissement de dernière minute et hormis la réintégration du défenseur Victor Oejdemark, qui n’est plus malade, il n’y aura du reste pas de changement, mardi soir à Zoug. Un déplacement pour lequel Cory Emmerton est forfait (saison terminée) et Ronalds Kenins incertain.

Si le retour au jeu du Letton devait ne pas se produire sur la glace du leader du championnat de National League, il serait vraisemblablement attendu pour le week-end, où la réception de Lugano (vendredi) et un voyage à Ambri (samedi) sont au programme du LHC.