Le LHC a tourné en rond avant de se laisser piéger

Face à un CP Berne embourbé sous la barre à mi-parcours, les Lausannois n’ont pas su exploiter la fragilité mentale des Ours en début de rencontre. Avec une défense aussi vite dans le rouge dans son propre camp, un gardien étranger (le Finlandais Tomi Karhunen) aussi hésitant avant de finalement monter dans les tours en deuxième partie de soirée, les hommes de Ville Peltonen n’ont obtenu qu’un maigre butin après 20 minutes de jeu et seize envois sur la cage fédérale: la réussite de Yannick Herren, après 126 secondes de jeu (3e, 1-0), était pourtant un premier pas dans la bonne direction et un coup dur de plus dans la saison chaotique du SCB. Mais elle n’a pas trouvé d’autre écho qu’une égalisation signée Mark Arcobello (6e, 1-1), une poignée de secondes après que les Lions se furent laissé piéger en zone neutre.

Il y avait de quoi se simplifier la vie, mais les Lausannois ont préféré emprunter le chemin le plus sinueux, avant de définitivement se prendre les patins dans le tapis en troisième période (1-4). «Nous avons eu beaucoup de tirs, c’est vrai, mais il n’y avait pas de trafic devant le but bernois. C’était joli, mais inefficace», a pesté Ronalds Kenins, auteur du 2-2 seulement 42 secondes après qu’Arcobello eut donné l’avantage au SCB au début de la troisième période (42e).

Sans réaction

L’équipe du professeur Kari Jalonen a encore de bons restes, avant tout sur le plan tactique, et les grands leaders des années de titres (trois fois champions de Suisse au cours des quatre dernières saisons, tout de même) ne sont pas encore complètement rassasié ni n’ont encore perdu la main. Vendredi, la triplette emmenée par Arcobello a été celle qui a posé le plus de problèmes au LHC. L’Américain, dans tous les bons coups, s’est offert un doublé et a posé les bases de la victoire bernoise.

Et lorsque Vincent Praplan, à 4 contre 4, a exploité un rebond accordé par Tobias Stephan (52e, 2-3), les Lions ont senti le match leur filer entre les gants et n’ont dès ce moment plus été capables de réagir. Vaincu pour la deuxième fois de rang en championnat, le LHC se déplacera à Davos samedi. Il s’agira de garder la tête haute, et surtout de rester soudé. «Un long voyage, un adversaire coriace, mais aussi 60 minutes de jeu pour se remettre les idées en place et gagner de nouveau», a dit Kenins.