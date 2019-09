LHC: un couac pour commencer

Un show d’avant-match privé de sono. Une Vaudoise aréna baptisée et refroidie par un Genevois après 10 secondes de jeu seulement (Wingels 0-1). Une paroi vitrée du secteur visiteur qui lâche après un tiers. Un Tobias Stephan remplacé dès la 24e, quelques instants après que Servette a pris deux longueurs d’avance (1-3) avec une réussite insolente (8 tirs cadrés). Des stands en rupture de stock à la deuxième pause. Et au final une défaite face à l’ennemi juré pour inaugurer «la bête» (3-5). Vous avez dit débuts difficiles?

Restons sur le sportif. C’est un fait: le LHC met davantage de pression sur la cage adverse cette saison. Problème, depuis la deuxième période de mardi dernier à Zoug, il a tendance à se compliquer la tâche avec le puck. A chercher la passe (ou le geste) de trop au lieu d’aller à l’essentiel. Et donc à manquer d’efficacité offensive. Dans le même temps, comme il joue plus haut, avec plus d’allant, Lausanne se découvre davantage. Et il paie cash ses moments d'égarement (d’indiscipline).

Cela a encore été le cas mardi. Jusqu’à ce que Petteri Lindbohm envoie enfin un vieux tir à ras la glace de la ligne bleue, sans réfléchir, entre les jambières de Robert Mayer (25e 2-3). Imité par le troisième trio lausannois - le meilleur contre Genève - et en particulier l’ancien du bout du lac Cody Almond (41e 3-3). Pour le plus grand bonheur de la Vaudoise aréna et de son impressionnant mur de 3500 places debout (quelle puissance vocale!).

Le Coultre décisif

Sous pression pour sa première dans son nouvel antre, fragilisé par un scénario de match en sa défaveur, le LHC a affiché son caractère pour revenir. Reste qu’il avait épuisé une bonne partie de son droit à l’erreur plus tôt. Et qu’il l’a payé cash lorsque son ex-junior Simon Le Coultre a offert le but de la victoire aux Aigles (51e 3-4).

Lausanne rêvait d’entrer dans sa nouvelle dimension en grande pompe. Il a commencé l’aventure Vaudoise aréna par une «soirée couac(s)».

Lausanne - Genève 3-5 (1-1 1-2 1-2)

Vaudoise aréna, 9600 spectateurs (à guichets fermés).

Arbitres: MM. Lemelin, Fluri; Progin, Altmann.

Buts: 1re (0’10) Wingels (Smirnovs) 0-1, 17e Emmerton (Moy, 6c5) 1-1, 22e Fehr (Rod) 1-2, 24e Winnik (Wingels) 1-3, 25e Lindbohm 2-3, 41e Almond (Moy) 3-3, 51e Le Coultre (Wingels) 3-4, 60e (59’59) Rod (cage vide) 3-5.

Lausanne: Stephan (24e Boltshauser); Junland, Grossmann; Lindbohm, Frick; Heldner, Genazzi; Nodari; Vermin, Jeffrey, Herren; Bertschy, Jooris, Kenins; Moy, Emmerton, Almond; Traber, Froidevaux, Leone; Antonietti. Entraîneur: Peltonen.

Genève: Mayer; Karrer, Maurer; Wick, Mercier; Jacquemet, Le Coultre; Smons; Wingels, Smirnovs, Winnik; Rod, Fehr, Maillard; Douay, Richard, Miranda; Simek, Berthon, Cajka; Tanner. Entraîneur: Emond.

Pénalités: 5x2’ contre Lausanne; 4x2’ + 1x10’ (51e Maillard) contre Genève.

Notes: Lausanne sans Oejdemark (surnuméraire). Genève sans Tömmernes, Guebey, Antonietti, Völlmin, Fritsche, Kast ni Bozon (blessés).