LHC: un coup de pompe et un cercle vicieux

Face aux micros, les joueurs n’en parlent pas. Sauf quand ils sont lancés sur le sujet. Et encore. À ce moment-là, ils bottent rapidement en touche. «La fatigue? Il y en a un peu. Mais ce n’est pas une excuse. Et puis, on doit tout de même être en mesure de trouver des solutions. On est des pros.» Le signe (positif) que l’équipe n’est pas décidée à se cacher derrière des circonstances atténuantes. Du moins en public. Car en privé, lorsque les micros tombent, le son de cloche diffère. Et on comprend que la répétition des matches (16 en 32 jours, désormais) est en train de peser sur les troupes, notamment sur les joueurs les plus utilisés.

La fatigue est bien là, physiquement comme mentalement. Et, ce, même si Ville Peltonen ne veut pas en entendre parler. «Toutes les équipes sont émoussées à l’approche de la trêve internationale.» Toutes les équipes ne disputent pas la Champions Hockey League, qui plus est à fond, lui fait-on remarquer. «Oui, mais nous, on veut la jouer, parce qu’elle nous apporte beaucoup, à d’autres niveaux», rétorque le coach lausannois, validant ainsi indirectement la thèse de la fatigue.

Sans servir d’unique explication, le coup de pompe doit faire partie des clés de compréhension du week-end à 0 point que vient de boucler le LHC. En faisant preuve, tant contre Zurich vendredi (24 tirs cadrés) qu’à Fribourg samedi (23), d’une certaine peine à trouver des solutions face au solide bloc adverse. À le prendre de vitesse ou à y créer des décalages. Comme si Lausanne n’avait pas suffisamment de venin ni d’inspiration (de lucidité), ses leaders en tête.

C’est un cercle vicieux. Dans lequel, alors qu’il faudrait d’aller à l’essentiel, on peut être amené à surjouer individuellement. Et donc à sortir du système pour un résultat collectivement inefficace. C’est l’impression qu’ont régulièrement donné les Lions ce week-end. Oui, il y a sans conteste de la fatigue. Mais Lausanne doit apprendre à faire avec, au moins durant une semaine encore (4 matches avant la pause). En jouant plus vite et plus simple. C’est ainsi qu’on trouve le rythme, au lieu d’enchaîner les phases compliquées et stériles qui ne créent aucun élan, au contraire.