Plongée dans l’univers qui doit doper les revenus du LHC

Pour comprendre à quel point le Lausanne HC a basculé dans une autre dimension dans la Vaudoise aréna, rien de tel qu’une plongée dans le monde VIP de sa nouvelle patinoire. Là où on cajole partenaires et clubs de soutien. Là où doit désormais se générer, selon Chris Wolf, «près de la moitié des recettes du LHC», soit près de 18 millions de francs. «C’est environ deux fois plus qu’à Malley 2.0», souffle le directeur commercial à titre comparatif. Mais sans livrer le budget global du club, dans lequel «les charges (ndlr: location, exploitation, amortissement) sont également supérieures aux saisons passées», précise-t-il.

Revenons à nos moutons. En l’occurrence à nos VIP, dont le secteur est donc la principale source de la nouvelle rentabilité du Lausanne HC. Parce que le club a eu la bonne idée de s’en assurer les droits en configuration hockey comme pour les spectacles – pareil pour toutes les buvettes de la Vaudoise aréna. Treize loges, réparties en deux catégories. La première composée de dix loges privatives (7 x 12 places et 3 x 20 places), toutes louées à des sociétés, à l’année, hormis l’une d’entre elles, mise en location lors de chaque match à domicile.

Le hockey au centre

Vue sur la glace depuis le salon. Sièges disponibles juste en dessous. Écran HD et autres technologies électroniques de pointe. Mobilier (classe) fait sur mesure. Décoration sobre. Restauration à la carte (3 entrées, 4 plats principaux et 2 desserts à choix, qui varient régulièrement) ou sur demande; le tout cuisiné par l’ancien chef du Lausanne Palace, Arnaud Hugon. Vins allant d’une gamme standard à certains grands crus de la région vaudoise ou d’Europe, tous stockés dans des frigos tempérés. Vaisselle de qualité. Bref, la totale, si l’on excepte quelques détails au rayon finitions.

«On les a appelées loges «expérience» parce qu’on veut offrir de véritables expériences, que ce soit en matière d’accueil, de gastronomie ou de hockey, aux personnes qui soutiennent le club. Ces gens ont droit à un service à la hauteur de leurs engagements, explique Chris Wolf. On essaie de tout faire pour que les trois parties de la soirée citées soient vécues à fond. Dans ces loges, on sert à manger avant et après les matches ainsi qu’aux pauses, mais pas pendant le jeu. Car le hockey doit selon nous rester l’élément central.» Durant la partie, il y a en revanche Mister Referee (Monsieur l’Arbitre) qui, dans son survêtement zébré, passe d’une salle à l’autre afin d’apporter son expertise à un public qui n’est pas toujours connaisseur.

Manque à gagner important

Prix du salon? «On parle plutôt de 13'000 francs par place (150 places environ), boissons de gamme standard comprises, mais sans compter la nourriture. Le tout à l’année, pour le hockey comme pour les spectacles que l’on organise.» Le hic? En raison des retards pris dans les travaux de construction de la patinoire, il n’y aura pas de spectacle avant juin 2020 (Béjart Ballet Lausanne). «Il a fallu rembourser toutes les sociétés pour les événements de la première année et pour un manque à gagner total de plusieurs centaines de milliers de francs», lâche le dirigeant lausannois.

Le problème ne touche pas les trois loges restantes, nommées «premium» et possédant, en plus des services «classiques», une terrasse commune incrustée dans la tribune. L’expérience ultime «où, à l’inverse des salons privatifs, le réseautage y est favorisé, avec 150 personnes qui transitent entre le club du président (20'000 francs la place pour la saison de National League uniquement) et les deux autres loges (10'000 francs).»

Et puis il y a encore les «simples» sièges VIP (1300 places sur les 1500 ont été vendues entre 3500 et 5000 francs l’abonnement), qui donnent accès au bar et au restaurant VIP. Là où 250 assiettes sont servies les soirs de match dans le cadre d’un buffet ou d’un menu exclusif (80 francs). Des emplacements réservés aux partenaires et aux membres des clubs de soutien.

Au final, une sacrée machine et donc de quoi faire un pas de géant en avant. «On n’est qu’au début du processus, tempère Chris Wolf. On a un outil fantastique que tout le monde s’est approprié, où tout le monde se sent chez lui, de l’habitué du secteur debout (240 francs l’abonnement étudiants; 360 le sésame adultes) au VIP. Maintenant que la Vaudoise aréna commence à être fonctionnelle, on va pouvoir consacrer davantage de temps à notre stratégie commerciale, histoire de séduire de nouveaux partenaires et de nouveaux supporters. Car l’objectif est d’évoluer chaque soir devant 9600 spectateurs.»

40'000 francs d’un coup

Rien que mardi durant la victoire du LHC face à Zoug, trois personnes invitées et enchantées par la soirée qu’elles ont passée ont rejoint le club du président ou le «premium». Pour un montant de 40'000 francs.

«On fait tout ça pour faire évoluer le club. Parce qu’on ne croit pas au modèle du mécène qui arrose et colmate les trous, conclut Chris Wolf. On est là pour assurer la pérennité du Lausanne HC. Les nouveaux revenus serviront à l’installer durablement dans le top de l’élite du hockey suisse et à le développer, notamment au niveau du mouvement juniors. Le LHC a un rôle de ciment social à jouer, et tout ce que l’on souhaite, c’est le faire grandir tout en perpétuant la tradition.»