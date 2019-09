Pas tout à fait prête, mais tellement belle

C’était une première un peu chaotique. Et pas seulement parce que le Lausanne Hockey Club, toujours en quête d’équilibre dans son jeu et de verve pour ce qui est de certains leaders (Junland, Jeffrey, Vermin), a inauguré la Vaudoise aréna par une défaite face à l’ennemi Ge/Servette (5-3). À vrai dire, on a senti durant toute la soirée l’urgence dans laquelle toutes les personnes impliquées dans ce gigantesque projet ont œuvré – jusqu’à la dernière minute – pour que l’enceinte soit fonctionnelle mardi. Malgré un chantier à flux tendu et au final un retard accumulé de plusieurs mois.

«Fonctionnelle.» Le terme est choisi à dessein. Car le nouvel antre du LHC est loin d’être terminé. On pense notamment à la patinoire d’entraînement ou à l’espace de vie de la première équipe, encore en travaux. Pour rester sur des aspects qui concernent le public, il y a le restaurant principal, qui n’ouvrira pas ses portes avant le 10 octobre. De quoi participer au manque à gagner global pour le club (pas de spectacle avant 2020) comme aux ruptures de stock de nourriture constatées dans les stands dès la deuxième pause, mardi. Il faut dire que l’ouverture des portes à 17 h 30, soit 2 h 30 avant le coup d’envoi, a sans doute aussi joué son rôle. Les femmes de ménage avaient à peine quitté les lieux que les tireuses à bière coulaient déjà (lentement, certes).

La précipitation, on l’a également ressentie lorsque le show d’avant-match est parti mais que la sono n’a pas suivi (le son a du reste fait défaut durant deux tiers). Ou quand une paroi vitrée du secteur visiteur a été retirée en fin de période initiale. Non, tout n’était pas prêt, mardi soir. Mais si l’on tient compte des conditions dans lesquelles le chantier a avancé et de l’état de l’aréna il y a quelques jours à peine, la simple tenue de cette inauguration relevait du petit miracle.

«Des solutions existent»

Et puis, soyons clairs: cette patinoire est une franche réussite. Il y a certes des choses à revoir (dont une rangée de sièges en face du kop, où la visibilité est obstruée par une publicité collée sur la bande) et une multitude de finitions à effectuer. On pourra toujours râler sur la taille du secteur visiteur (200 places debout seulement), sur un réseau cellulaire saturé (idem pour le wi-fi), sur un débit peu optimal dans les allées ou aux buvettes (quoi que, avec 9600 spectateurs en opération découverte, certains désagréments sont prévisibles)… Mais la Vaudoise aréna est un bijou.

«C’était un projet à la base extrêmement ambitieux en termes de timing. Finalement, grâce à la flamme, à l’enthousiasme de toutes les personnes impliquées, on a eu droit à notre feu d’artifice: un derby lémanique qui a pu se dérouler dans de très bonnes conditions dans cette magnifique patinoire, relève Christophe Huybrechts, directeur du Centre Sportif de Malley (CSM). Oui, il y a eu quelques couacs. Mais que voulez-vous? On a reçu les clés vendredi dernier et quatre jours après on organisait un match en présence de 9600 fans. On n’a pas eu six mois pour s’entraîner. Le positif, c’est que les problèmes qu’on a rencontrés sont de bons problèmes. Des solutions existent. L’essentiel est que la sécurité de tout le monde ait été garantie. Et puis, vous avez vu la tête des gens en découvrant l’endroit?»

Plein la vue

Émerveillés, impressionnés. Comme nous. On était déjà bluffés à vide. Mardi, on en a pris plein la vue. Principalement devant ce mur de dingue (3500 places debout), aussi clinquant visuellement qu’au niveau sonore. Quelle puissance lorsque tout le monde pousse en même temps! Et puis il y a cette réalité quasi sans faille: cette sensation d’être aux premières loges, au plus près de l’action, peu importe la position dans l’enceinte. La Vaudoise aréna est un monstre. Mais elle est compacte. Elle est belle (l’anthracite est un excellent choix!). Mardi, elle ne demandait qu’à exploser. Ce n’est que partie remise.

La réaction du capitaine

«Honnêtement, lorsque je suis entré sur la glace et que j’ai vu ce mur avec tous ces fans, cela m’a donné les frissons. C’est ce qui m’a le plus frappé. Cela m’a rappelé Malley, mais en beaucoup plus grand. C’était tout simplement extraordinaire.» Etienne Froidevaux, le capitaine des Lions, n’en revient toujours pas. «Cette patinoire, c’est notre petit paradis. Jamais je n’aurais imaginé que cela serait aussi génial. Là, on est passé au niveau supérieur! Les vestiaires? C’est comme un appartement de luxe de 10 pièces.» Le Bernois de 30 ans, au club depuis 2013, a savouré chaque instant à la Vaudoise aréna, même si le résultat final est venu gâcher cette «première». «Il y a eu tant de buzz, ce n’était pas évident à gérer. Je crois que nous serons plus relax la prochaine fois. Le public et nous, les joueurs, aurons sans doute besoin de quatre ou cinq matches pour prendre nos marques. J’ai hâte d’y rejouer!» CYP

La réaction du supporter

Membre du Puck d’Or depuis 25 ans, Claude Lavanchy y va franco: «Cette patinoire est fantastique. Elle est belle de l’extérieur et de l’intérieur, même si tout n’est pas fini. Je suis entré à 19 h 30, le kop était bien rempli. J’ai été scotché par ce mur et par les jeux de lumière.» Les couacs, l’homme les a aussi constatés. «Le système d’écoulement de la bière, déjà; trop faible. J’ai du reste globalement trouvé long les temps d’attente. J’ai mis vingt minutes pour sortir à la fin du match. La coursive me paraissait pourtant large. Ou alors c’est en raison du manque de sorties. À voir prochainement. Pareil pour la nourriture (ndlr: frites, tartare, burgers, pâtes et nourriture asiatique font partie du lot en attendant l’ouverture du restaurant). Les stands ne semblaient pas tous prêts. Au Puck d’Or, le bar a été livré à 15 h 30 et à 16 h il y avait encore des pots de peinture. C’était le stress, il faut être indulgent. Plein de choses peuvent être corrigées.» J.R.

La réaction du VIP

C’est l’une des évolutions majeures; celle sur laquelle le Lausanne Hockey Club compte beaucoup pour entrer dans sa nouvelle dimension: la zone VIP. «Elle est superbe, à l’image de la patinoire, lance Fathi Derder, abonné du secteur VIP (à ne pas confondre avec les loges). Pouvoir disposer d’un tel espace pour manger, boire un verre, discuter business ou signer un contrat sur les lieux du match, c’est une avancée énorme; un plus monumental.» Comment, cette première soirée? «Disons que ce n’était pas encore le top niveau prestation et surtout service. On a débarqué à 19 h, il a fallu attendre 19 h 20 pour commander à boire, alors que l’entrée est arrivée à 19 h 50. On est revenus manger le plat à la pause initiale, mais on a été servis à trois minutes de la deuxième période seulement. Bref, je ne suis pas fâché, c’était la première et c’était compliqué. Cela ira déjà mieux samedi, j’en suis certain.» J.R.

La réaction du président

Patrick De Preux a vécu une soirée contrastée: beaucoup d’émotions, de fierté aussi de voir ce gigantesque projet aboutir, mais surtout énormément de stress. «Terrible, sourit le président du LHC. On ne connaît pas encore le mode d’emploi sur le bout des doigts. Il reste quelques petites choses à corriger, comme ce qui touche à la restauration. Comme les cuisines ne sont pas encore prêtes, nous avons dû faire appel à un service de traiteur à l’extérieur de l’enceinte. Pour cette première à domicile, nous avons été pris d’assaut: nous avons vendu 2000 hamburgers!» Quant à la nouvelle arène du LHC, elle a conquis le président. «Elle est magnifique. La vision depuis les tribunes, l’architecture, le design, c’est une réussite. J’ai adoré. Surtout ce mur de fans qui est tellement impressionnant. Je me suis baladé dans le stade pendant le match et j’ai reçu énormément de feedbacks positifs. Mardi, les spectateurs que j’ai croisés étaient euphoriques!» CYP

La réaction du fan adverse

Il fait scandale auprès de certains depuis quelques jours. Le secteur visiteur de la Vaudoise aréna a accueilli ses premiers hôtes, mardi. Verdict? «C’est petit, mais on n’y est pas serrés, répond Jacques, fidèle de Ge-Servette. On avait reçu 200 billets, mais je pense qu’on peut y mettre 250 personnes. Du coup, on était à l’aise. D’autant que cette patinoire, c’est le top. Elle est conçue de manière à ce qu’on voit bien de partout. Honnêtement, on avait une meilleure vision que dans d’autres secteurs debout classiques de Suisse. Et cela pour 22 francs seulement. L’accueil à notre buvette était super, les bières tirées à l’avance et vendues 5 francs les 3 dl (ndlr: comme ailleurs dans l’aréna). Rien à dire. Uniques bémols: le manque de choix de nourriture (sandwiches ou snacks), le débit à l’entrée – avec un seul appareil pour scanner notre identité – et des plexiglas mal protégés. Les boulons n’étaient pas sécurisés. C’était trop tentant et facile pour certains d’entre nous de les dévisser (rires).» J.R.