Le LHC a été contraint de trouver 14 millions de francs

Lundi à la Vaudoise aréna. Ken Stickney assiste seul, en tribune de presse, à la victoire de son Lausanne HC face aux Philadelphia Flyers (NHL). Le propriétaire a toujours clamé qu’il ne voulait pas se mêler des affaires courantes du club. Mais tout de même, apercevoir l’investisseur américain entouré de deux chaises vides, à l’opposé des loges VIP, interpelle.

Six jours plus tôt au même endroit, lors de l’inauguration de la Vaudoise aréna. Le président du conseil d’administration du LHC, Patrick de Preux, clôt son discours officiel en remerciant «tous les gens qui ont rendu cette soirée possible», y compris des personnes passées sous silence, «mais qui se reconnaîtront». Tout aussi surprenant. Quoique.

Car selon nos informations, Ken Stickney ne serait pas parvenu à honorer tous les engagements financiers qu’il avait promis en rapport à la Vaudoise aréna. En clair, l’homme d’affaires américain aurait manqué à l’appel au moment de payer des factures qu’il s’était engagé à payer dans l’aménagement des secteurs hospitalité et restauration de la nouvelle patinoire. Et on ne parle pas de centaines de milliers de francs, mais de 14 millions que le club aurait dû trouver, fin juin, pour régler la note dans les délais. Sans quoi les choses auraient pu mal tourner.

Une année pour rembourser

«C’est vrai, acquiesce Patrick de Preux. D’entente avec l’actionnaire, un prêt a été accordé par plusieurs personnes proches du conseil d’administration, des amoureux du LHC (ndlr: les fameuses personnes «qui se reconnaîtront», dixit le président lors de l’inauguration), afin de réunir les fonds manquants au financement de la Vaudoise aréna. Et Ken Stickney s’est engagé à rembourser ce prêt.» D’après nos sources, ce dernier a une année pour le faire, sans quoi il perdrait son statut de propriétaire. Au profit des investisseurs de l’été?

Ken Stickney, propriétaire du LHC

Personne au Lausanne HC n’a souhaité confirmer ce scénario. En revanche, Sacha Weibel a bien voulu répondre à une question sous-jacente: le club est-il en danger, avec ou sans Ken Stickney? «Pas du tout, assure le CEO du LHC. Notre actionnaire n’est pas un mécène et il ne l’a jamais été. On paie nos factures via nos recettes. Le club vit grâce à sa communauté. Cette défaillance et la manière dont s’est organisé ce prêt le prouvent. Et puis, nous sommes plus solides que jamais sur le plan financier. Il y a zéro risque.» Y en a-t-il eu un cet été? «À aucun moment on s’est demandé si on allait trouver cet argent. On en était convaincus.»

Racheté pour 8 millions

Il faut dire que la valeur du LHC a pris l’ascenceur avec la Vaudoise aréna et ses possibilités de revenus multiples. À ce propos, il serait étonnant que Ken Stickney – associé du milliardaire Bill Gallacher, aperçu à plusieurs reprises à Lausanne – ne fasse pas en sorte de rembourser les 14 millions en question si ceux-ci sont bel et bien liés à un ultimatum. Car le LHC semble aujourd’hui avoir moins besoin de Ken Stickney que le contraire, après que l’homme d’affaires (dans l’immobilier et la restauration) a déjà investi «un montant avoisinant la somme qu’il manquait cet été», selon un proche du directoire.

Ken Stickney, que nous ne sommes pas parvenus à joindre, est à la tête du LHC depuis février 2016 et l’acquisition des parts détenues par Hugh Quennec pour 8 millions de francs environ. Malgré les événements de l’été, il a agi en qualité de rampe de lancement dans le projet lausannois. Et permis au club de profiter de son réseau, que ce soit dans la manière d’aménager l’intérieur de la Vaudoise aréna ou de l’exploiter, via le géant américain du divertissement Anschutz Entertainment Group. Un gage de savoir-faire.