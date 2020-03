«Ma maman veut être sûre que je me lave bien les mains»

Ce match était un peu étrange, non?

Oui, assez… Ça change, ce n’était vraiment pas simple et vraiment différent de ce que l’on connaît d’habitude. On a essayé de se donner de l’énergie entre nous. Mais là, cette fois, c’est fait. On sait de quoi notre avenir sera fait en play-off et on y arrivera sur une bonne note.

Ce sera donc Davos. Comment vous la sentez?

C’est une nouvelle saison qui commence, les séries éliminatoires. Tout le monde recommence sur de nouvelles bases. On sait que c’est une bonne équipe et ça va être un sacré challenge pour les deux équipes, mais surtout pour nous. On a bien travaillé ces dernières semaines et là, on a un tout nouveau staff. On va essayer de faire du mieux que l’on peut!

Vous avez longtemps joué en AHL. Ces longs déplacements, vous en avez l’habitude.

Clairement. Mais pas seulement moi, toute l’équipe est rodée à ce genre de choses. En Amérique du Nord, on voyageait le plus souvent le jour d’avant le match et ça, c’est une petite différence tout de même. Là, je m’y suis fait depuis que je suis revenu en Europe.

Comment expliquez-vous votre situation actuelle à vos amis d’outre-Atlantique? Sont-ils anxieux pour vous?

Non, généralement pas. Sauf peut-être éventuellement ma maman, qui veut être sûre que je me lave bien les mains. C'est clair que c’est quelque chose qu’il faut prendre très au sérieux. Mais tout est mis en œuvre pour qu’on y fasse correctement face.

Là, ça ne doit pas être simple pour vous tous… Vous ne savez pas quand aura lieu le prochain match!

Ouais, ben on verra ce qu’il se va se passer. Tout ça va se décider lundi semble-t-il et nous, on s’adaptera en partant de ça.