Il a manqué la finition

A croire que le LHC préfère jouer contre les cadors du pays. Cette saison, il a en tout cas disputé quelques-unes de ses meilleures rencontres contre Zoug, Zurich et Berne. Comme s’il avait besoin d’un gros challenge pour produire son meilleur hockey. Comme si ces affiches là avaient davantage de saveur qu’un Lausanne – Genève ou un Lausanne – Fribourg. La thèse s’est vérifiée sur la glace du leader du championnat, mardi soir, où les Lions ont livré un bon match dans le contenu.

N’a manqué que la finition pour compenser les deux duels perdus par le seul Cody Almond à l’origine de l’action de l’ouverture du score zougoise (9e Leuenberger). Avant que Grégory Hofmann (52e, à 5c3) et Jérôme Bachofner (53e, à 5c4) ne profitent de deux pénalités infligées coup sur coup au LHC pour faire le break. Le résultat final est sans appel (3-0). Mais Lausanne a été dans le coup jusqu’à la 50e minute de jeu. Grâce à un Tobias Stephan certes inspiré. Mais aussi à une performance collective alliant la majeure partie du temps intensité et application. Mention spéciale au quatrième trio.

Les Lions se sont créés des possibilités d’égaliser. On pense notamment aux occasions à mettre à l’actif de Yannick Herren (13e et 27e) et d’Alexandre Grenier (21e et 23e). Mais ils ont flanché dans le dernier geste. Et ont globalement manqué de simplicité ainsi que de justesse en zone offensive lors de leurs temps forts.

Toujours huit points

Une place parmi le top 4 est encore jouable. Battu à Davos (2-1), Ge/Servette (4e) est toujours à huit points, avec deux matches en plus au compteur et alors qu’un dernier derby lémanique doit être disputé le 28 février aux Vernets. Simplement, avec plus que huit rencontres au programme, Lausanne a de moins en moins le droit à l’erreur dans cette optique.

S’il ne parvient pas à réaliser cet objectif, il saura en tout cas où aller chercher les points qui manquent. Pas forcément mardi soir chez le leader. Mais par exemple lors des cinq derbies qu’il a perdus face à Fribourg jusqu’ici.

Zoug - Lausanne 3-0 (1-0 0-0 2-0)

Bossard Arena, 6561 spectateurs.

Arbitres: MM. Wiegand, Urban; Schlegel, Gnemmi.

Buts: 9e Leuenberger (Zehnder) 1-0, 52e Hofmann (Martschini/5c3) 2-0, 53e Bachofner (Martschini, Hofmann/5c4) 3-0.

Zoug: Genoni; Morant, Diaz; Geisser, Alatalo; Schlumpf, Zgraggen; Stadler, Zryd; Martinsen, Kovar, Hofmann; Martschini, Lindberg, Thorell; Simion, Senteler, Bachofner; Leuenberger, Albrecht, Zehnder. Entraîneur: Tangnes.

Lausanne: Stephan; Grossmann, Genazzi; Lindbohm, Frick; Heldner, Holm; Nodari, Oejdemark; Bertschy, Jooris, Leone; Grenier, Jeffrey, Vermin; Moy, Almond, Herren; Traber, Froidevaux, Antonietti. Entraîneur: Peltonen.

Pénalités: 3x2’ contre Zoug; 4x2’ contre Lausanne.

Notes: Zoug sans Schnyder (blessé), Thiry ni Klingberg (surnuméraires). Lausanne sans Emmerton ni Kenins (blessés).

