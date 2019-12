Il a manqué trop d’ingrédients au LHC pour espérer autre chose

Lorsque les choses se compliquent, on en revient souvent au même point. Rien de tel qu’un retour aux fondamentaux. Sur une série de sept défaites en dix matches, le LHC n’a pas dérogé à la règle, mardi soir, pour son retour à la compétition après une semaine de pause. Avant la trêve internationale, les Lions peinaient tant devant que derrière. Au moment d’accueillir un Zoug qui ressemble de plus en plus au cador qu’il doit être, ils ont donné l’impression de vouloir d’abord régler leurs soucis défensifs. D’assurer leurs arrières.

Au vu de la qualité de l’opposition et de leur manque de sérénité apparent, on peut comprendre l’approche. Reste que celle-ci s’est au bout du compte avérée infructueuse (défaite 3-0). Pour plusieurs raisons. D’abord parce que Stephan n’est pas imbattable. Face à son ancienne équipe, le dernier rempart a longtemps aligné les parades et joui d’une certaine baraka (tirs sur le poteau de Schlumpf et Hofmann). Mais il a fini par céder devant Alatalo (50e 0-1).

Et puis, en envoyant ses trios Bertschy-Jeffrey-Vermin et Almond-Jooris-Kenins batailler contre les deux lignes de feu du EVZ, Ville Peltonen comptait sans doute sur sa triplette Moy-Emmerton-Herren pour faire la différence. Mais force est de constater que celle-ci n’a pas eu le rendement attendu. Comme souvent, Moy a beaucoup essayé, sans succès. Alors que Herren a été quelconque. Le coach a bien tenté de couper son banc et d’envoyer Froidevaux prendre la place de l’un des deux hommes, en alternance, dès la fin du tiers médian. Rien n’y a fait.

Jeu d'impuissance

Le power play? C’est vite vu: en 3’35 de supériorité numérique, Lausanne n’a pas été capable de s’installer dans la zone zougoise. Vous avez dit jeu d’impuissance? Ajoutez une intensité (agressivité) globalement inférieure à celle affichée par l’adversaire et vous êtes loin d’obtenir les conditions adéquates pour sortir d’une spirale négative.

Les Lions étaient attendus au tournant. Ils se devaient de montrer que leur remise en question de la trêve internationale avait porté ses fruits. Mais ils n’en ont tout simplement pas fait assez pour éviter une quatrième défaite consécutive en championnat. Attention danger.

Lausanne – Zoug 0-3 (0-0 0-0 0-3)

Vaudoise aréna. 7777 spectateurs. Arbitres: MM. Wiegand, Dipietro, Fuchs et Altmann.

Buts: 50e Alatalo 0-1, 54e Lindberg (Alatalo/ 5 c 4) 0-2, 58e Martschini (5 c 6, cage vide) 0-3.

Lausanne: Stephan; Lindbohm, Frick; Grossmann, Genazzi; Heldner, Junland; Nodari, Oejdemark; Almond, Jooris, Kenins; Bertschy, Jeffrey, Vermin; Moy, Emmerton, Herren; Traber, Froidevaux, Leone. Entraîneur: Peltonen.

Zoug: Genoni; Thiry, Alatalo; Diaz, Morant; Schlumpf, Geisser; Zryd; Klingberg, Kovar, Hofmann; Martschini, Lindberg, Thorell; Simion, Senteler, Zehnder ; Langenegger, Albrecht, Leuenberger. Entraîneur: Tangnes.

Notes: Lausanne sans Antonietti (blessé) ni Roberts (avec Ticino Rockets). Zoug sans Bachofner, Stadler, Schnyder, Zgraggen (blessés), Hollenstein ni Stoffel (Suisse M20). Tirs sur le poteau: Schlumpf (17e), Hofmann (41e). Lausanne sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 57’42 à 57’56).

Pénalités: 2 x 2’ + 1 x 10’ (Bertschy) contre Lausanne, 2 x 2’ + 1 x 10’ (Lindberg) contre Zoug.