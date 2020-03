Patrick De Preux: «Ça va coûter cher, très cher!»

Au bout du fil, Patrick De Preux ne le cache pas: «C’est le début des emmerdements!» Le président du Lausanne HC a fait ses petits calculs. «C’est un sacré trou financier pour le club, ça va coûter cher, très cher!»

«Il faut l'accepter»

Ce jeudi matin, l’ambiance était plutôt morose à Malley où personne n’a eu vraiment le coeur à s’entraîner. «Les play-off, c’est le moment de la saison où on a le plus de plaisir et là, c’est comme si on avait disputé cinquante matches pour rien, lâche un Benjamin Antonietti un peu dépité, qui s’était même fait à l’idée de jouer à huis clos. Maintenant, renchérit l’attaquant du LHC, cette décision était assez prévisible dès le moment où on a entendu qu’on allait fermer les patinoires au Tessin. Il n’y avait pas d’autres choix, il faut l’accepter.»

«On va aller faire nos provisions»

C’est aussi l’avis de Tobias Stephan. «Il est clair que je suis triste car je me réjouissais beaucoup de ces séries mais il y a des choses plus importantes que le sport, relativise le portier des Vaudois. Il faut désormais espérer surtout que toute cette situation va passer rapidement.» Du coup, même ses vacances sont compromises. «Il n’y aura même pas de fête avec nos fans à la patinoire, renchérit Benjamin Antonietti. A vrai dire, durant ces prochains jours on va redevenir des gens normaux où comme tout le monde on va aller faire nos provisions dans des magasins au cas où tout devait être fermé.»

Directeur général du LHC, Sacha Weibel est conscient que la situation est alarmante. «On doit maintenant travailler pour trouver des solutions car nous avons perdu quelques recettes, poursuit le manager. Comme toute l'industrie, on doit chercher des moyens pour ne pas perdre trop d'argent.» Selon nos informations, le manque à gagner devrait s’élever à plus d’un million, voire beaucoup plus. «On va avoir tellement d’autres problèmes», soupire M. De Preux qui pense notamment à la Vaudoise aréna qui doit accueillir, dès le 8 mai, des rencontres d’un championnat du monde qui n’aura probablement pas lieu...