Patrick de Preux: «De rage, j’ai failli casser mon téléphone»

Afin de comprendre un peu mieux la situation et prendre la température de la Vaudoise aréna, rendez-vous a été pris avec Jan Alston pour une interview avec celui qui a construit ce LHC qui vivote à la septième place. Alors que se profile un match capital contre Langnau, le directeur sportif a décidé de ne parler… que de ça. Et c’est son droit le plus strict. «Vous me posez des questions qui se poseront lorsque nous ferons le bilan», détaille-t-il en rappelant que seul le duel face aux Emmentalois compte.

Soit. Rendez-vous est donc pris avec Patrick de Preux, président du club, habituellement plus volubile. Et cela tombe bien, il avait envie de parler malgré une commotion contractée à skis.

Patrick de Preux, dans quel état vous trouvez-vous?

Comme tout le monde, je pense. Je suis très fâché. Samedi, je me suis beaucoup énervé. Je ne sais pas si c’est lié à ma commotion et si je suis plus irritable que d’habitude (rires), mais ce jour-là j’ai failli casser mon téléphone de rage. Je suis déçu, car je suis convaincu qu’avec cette formation, nous pouvons faire beaucoup mieux. Sur le papier, c’est une belle équipe. Vous croyez que cela m’amuse, cette situation?

Non évidemment. On dirait d’ailleurs que les fans non plus ne s’amusent pas...

Et dans un sens, je les comprends. Mais dans n’importe quel sport c’est la même chose. Il faut jouer les matches et je suis convaincu que si nous jouons notre jeu durant soixante minutes, nous pouvons vivre de belles choses. Reprenez l’exemple de samedi à Rapperswil. À 0-2, tout se passait bien et le 0-3 devait tomber sous peu… Sauf si nous arrêtons de jouer. Ce que nous avons fait. C’est incompréhensible. Que dire d’autre? Cette frustration est normale. Je passe par les mêmes états d’âme que nos fidèles supporters.

La question de l’absence d’émotions revient souvent. Vous aussi, vous vous embêtez lors des matches à domicile?

Lorsque l’on perd, cela ne fait jamais plaisir. Cela fait onze ans que je suis présent à presque tous les matches à domicile. Croyez-moi, j’ai connu des périodes difficiles. Mais c’est à chaque fois pareil. Si l’on gagne, c’est toujours super et à cet instant on ne vient pas parler de système de jeu, d’émotions et de je ne sais quoi. Moi, à titre personnel, je ne m’embête pas. Je ne trouve pas nos matches ennuyeux. Et si des gens ne sont pas contents, qu’ils aillent voir des matches de ping-pong.

Récemment, il paraît que vous êtes allé prendre la parole sur un forum de discussion des supporters...

Et vous l’avez vu, non?

Pas sur le moment. On m’alerte s’il y a des choses qui valent la peine… Il se trouve que cela valait la peine, en effet.

Comme je l’ai dit à cette occasion, le vin est tiré et il faut désormais le boire. Mais il est vrai que la rencontre de samedi à Rapperswil était la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

La goutte de vin?

Oui, alors c’était un mauvais pinard pour le coup (rires). Mais ce que je veux dire par là, c’est que des choix ont été faits. Nous ferons le point plus tard. Cela ne sert à rien de tout remettre en question actuellement. Concentrons-nous sur le match de Langnau. Que tout le monde mette ses tripes sur la glace. Que tout le monde tire à la même corde. C’est le message que j’ai voulu faire passer en m’adressant aux supporters. Si je le pouvais, j’irais moi-même sur la glace. Mais je ne suis pas sûr d’apporter grand-chose (rires).

L’incertitude autour du futur du club et de sa reprise par des investisseurs a-t-elle pu jouer un rôle sous les casques des joueurs?

Non, je ne peux pas le croire. S’ils n’étaient pas payés, je les comprendrais. Mais ça n’a jamais été à l’ordre du jour. Cela fait onze ans que je suis dans ce club et j’ai vu passer quelques repreneurs… Il y a des choses à organiser, c’est sûr. Mais ce que nous faisons, c’est pour aller vers le mieux. Je comprends que les gens soient impatients. Mais nous communiquerons en temps voulu. Par contre, il y a une seule chose que je peux dire: gagnons ce foutu match contre Langnau. C’est tout.