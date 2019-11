Entre Peltonen et le LHC, ça sent bon la prolongation

À l’interne, ce n’est qu’un secret de Polichinelle. Ville Peltonen et le Lausanne HC travailleront toujours ensemble la saison prochaine. Selon nos informations, les deux parties désirent poursuivre leur collaboration, censée prendre fin sur le plan contractuel au printemps. Autrement dit, la question n’est pas de savoir si un nouveau bail sera signé, mais quand ce sera fait et sur quels termes celui-ci portera. Ne reste plus qu’à trouver un terrain d’entente «sur quelques détails», d’après nos sources. Mais pas de quoi remettre en question la finalité du dossier. Car tant Ville Peltonen que Jan Alston semblent confiants. Et cela même si les deux hommes se refusent à toute déclaration au sujet de leur futur commun.

Autre paramètre alimentant la thèse d’une prolongation de contrat: l’entraîneur et le directeur sportif du LHC travaillent main dans la main dans la construction du contingent de la saison 2020-2021. Et puis, il y a un projet qui n’est pas terminé. Les propos que nous tenait Jan Alston en septembre dernier allaient du reste dans ce sens. «Nous sommes à l’an 2 de notre nouveau cycle», disait-il en faisant référence à l’ère entamée douze mois plus tôt avec Ville Peltonen et son staff.

Voilà qui laissait déjà sous-entendre un projet élaboré sur la durée, avec en ligne de mire, à moyen terme, un accomplissement synonyme de titre de champion de Suisse. Pour faire simple, le tacticien finlandais (46 ans) sera à la bande du Lausanne Hockey Club tant que l’équipe progressera dans cette direction sous sa houlette, aux yeux des dirigeants. Et c’est actuellement le cas. La reconduction de son contrat – dans les prochaines semaines, personne ne semblant pressé dans ce dossier – résonnera comme une confirmation de la confiance que ces derniers lui accordent.

Un bon rythme

Les chiffres parlent également en faveur de Ville Peltonen. Il y a la saison passée, historique pour le club avec cette qualification pour les demi-finales des play-off et la Champions Hockey League. Il y a la place sur le podium de National League qu’occupent aujourd’hui les Lions, ticket pour les 8es de finale de la Coupe d’Europe en prime. Et, plus globalement, il y a cette moyenne de 1,64 point par match (54% de victoires) sur laquelle navigue le LHC en championnat depuis la prise de fonction de son coach. Un ratio qui le place la hauteur de Zurich (1,65) et de Bienne (1,63), derrière Zoug (1,85) et Berne (1,78).