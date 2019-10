Petteri Lindbohm: «Je dois beaucoup au LHC»

Petteri Lindbohm n’a que 26 ans, mais il a déjà connu l’exil en Amérique du Nord, la réalité de la NHL avec les St. Louis Blues, le pas de retrait en Europe et un titre de champion du monde, acquis à Bratislava avec la Finlande en mai dernier. Le patron de la défense du LHC évoque sa courbe de carrière et son rapport particulier avec le club vaudois, qui l’avait relancé à l’été 2018.

Cinq mois après, que gardez-vous de votre titre de champion du monde?

Une sensation incroyable. Il y a des gars qui cravachent durant toute une carrière et qui au bout n’ont rien gagné… Alors c’est une chance d’être champion du monde. C’est une récompense pour tout le travail accompli. Et c’est aussi la preuve que tout est possible lorsque vous bossez dur et que vous avez la foi. Voilà ce que je retiens. D’un point de vue personnel comme collectif. Car c’est ce qui a caractérisé notre tournoi: 20 mecs avec un statut identique (ndlr: la Finlande ne comptait aucune star de NHL) qui attaquent et défendent toujours ensemble et qui laissent leurs tripes sur la glace.

Vous parlez de récompense. Quelle est l’histoire de Petteri Lindbohm?

Pour faire court, c’est l’histoire d’un gamin qui, à 12 ans, a décidé de troquer son équipement de gardien contre un rôle de défenseur. Et c’est l’histoire d’un joueur qui a souvent été au bon endroit au bon moment, jusqu’à réaliser son rêve. En Amérique du Nord, j’ai vécu une super première saison (23 apparitions en NHL en 2014-2015). Puis deux exercices corrects (10 et 7 matches de NHL). Avant que les blessures ne viennent me freiner (23 rencontres de AHL et rien d’autre en 2017-2018). Il a fallu se rendre à l’évidence: le temps était venu de faire un pas de retrait et de rentrer en Europe. À Lausanne.

Ce pas de retrait a-t-il été difficile à vivre?

Je vois les choses différemment. Je me sens plutôt chanceux d’avoir pu goûter à la NHL. D’avoir joué avec et contre les meilleurs joueurs au monde. J’en ai tiré tout ce que je pouvais, au quotidien. J’ai énormément appris. Une nouvelle langue, une nouvelle culture, une nouvelle façon de vivre le hockey. Mais la concurrence y est tellement infernale... Disons que mes pépins physiques n’ont pas joué en ma faveur.

Y retourner est-il toujours un objectif?

Si cette opportunité s’offrait à moi, j’essaierai encore, oui.

Que signifie le LHC dans votre carrière?

Je dois beaucoup au LHC. Lausanne a misé sur moi alors que je n’avais pas joué depuis Noël. Comment ne pas être reconnaissant, quand on sait que j’ai été sacré champion du monde neuf mois plus tard? Ici, tout le monde – des fans à mes coéquipiers en passant par les dirigeants et les coaches – a fait en sorte que je m’intègre au mieux. Ca aide à retrouver confiance, à se reconstruire. Et ça motive à tout donner en retour. Ma montée en puissance de la saison passée ne doit rien au hasard. Et puis, on a fait les choses juste, de manière progressive. On a commencé par la base, avec l’aspect défensif, et ensuite on a développé mon jeu.

À quel point le fait de pouvoir compter sur un staff technique finlandais, qui prône un système que vous avez souvent pratiqué, a-t-il joué un rôle dans votre adaptation?

Premièrement, il faut dire que la méthode de Ville (Peltonen) et de ses adjoints est précieuse. On parle de tout, on analyse le moindre détail à la vidéo de manière individuelle. La façon de se placer, de se déplacer, de tirer… C’est d’ailleurs une des raisons qui m’a poussé à prolonger mon contrat au printemps dernier. Pour revenir à votre interrogation, évidemment que la composition du staff m’a aidé à m’intégrer. A la différence des États-Unis, si je ne comprends pas quelque chose sur le plan tactique, ici, je peux poser des questions dans ma langue maternelle. Au niveau du système, même si celui-ci varie d’un coach finlandais à un autre, la base y est. Et je la maîtrise. Alors oui ça m’a également facilité la tâche.

En dehors des aspects que vous avez cité, qu’est-ce qui vous a motivé à signer un nouveau bail avec le LHC?

La décision a été facile à prendre. C’est simple: sur le plan personnel, je sens que je peux encore franchir des paliers ici. Et d’un point de vue collectif, je sens qu’on a un travail à terminer.

Peut-on parler du titre comme d’un objectif?

C’est ce en quoi on doit croire. C’est dans cette optique qu’on vient tous les jours à la patinoire. La première étape consiste à se donner l’opportunité de gagner. Et tant qu’elle existera tout sera possible. On est sur le bon chemin.

Pourquoi davantage cette saison que lors de la dernière?

On est plus forts. Les responsabilités sont très bien partagées. Et puis, pour ce qui est de la majorité du vestiaire, on a grandi ensemble. On est un an plus âgés et un an plus intelligents.