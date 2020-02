Plus de peur que de mal pour Bertschy

Le Lausanne HC pourra compter sur son meilleur buteur Christoph Bertschy, samedi soir du côté de Rapperswil. Sorti en cours de match la veille face à Bienne, après avoir bloqué un tir adverse (46e), l’attaquant au No 22 avait quitté la Vaudoise aréna en boitant. Les premiers échos laissaient toutefois penser qu’il n’y avait rien de sérieux.

Confirmation le lendemain, puisque Bertschy est bien du voyage en terres saint-galloises, où il sera apte à affronter la lanterne rouge dès 19h45. Plus de peur que de mal, donc. Et c’est tant mieux pour un LHC qui a besoin de se relancer après avoir perdu cinq de ses six derniers matches.

