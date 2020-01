Philip Holm, une intégration express

Trois jours et deux entraînements après son arrivée, Philip Holm sera propulsé sur le devant de la scène, samedi à la BCF Arena de Fribourg. Un rôle en vue (aux côtés de Genazzi), avec du temps de jeu en power play (à la place de Frick); le nouveau défenseur suédois du LHC, déjà qualifié, devra d’emblée prendre ses marques. Le tout dans un contexte totalement inédit pour lui et alors qu’il évoluait encore sur des patinoires au format nord-américain il y a une semaine, pour sa dernière apparition en AHL (15 points en 30 matches cette saison avec les Rockford IceHogs, l’équipe ferme des Chicago Blackhawks).

«Il y a du jet-lag, de la fatigue et des choses à organiser dans mon installation à Lausanne, mais ça va aller», a expliqué le principal intéressé à la sortie de son premier entraînement avec les Lions, vendredi. Ses impressions post-retour à une surface de glace grand format? «Ce n’est pas une nouveauté pour moi, j’ai disputé la quasi-intégralité de ma carrière dans ces conditions (ndlr: six saisons en Suède et une en KHL sur ses huit premières années pros). Peut-être qu’il va me falloir un peu de temps, mais l’adaptation devrait globalement bien se passer. Je ne me fais pas de souci.»

Le champion du monde 2017, membre du All-Star Team de KHL la saison dernière (26 points en 61 matches avec Nizhny Novgorod), a laissé entrevoir de belles choses, vendredi. Principalement au cours de l’exercice du jeu de puissance, où il a démontré tout son potentiel en termes de vision du jeu et de qualité de passe à la ligne bleue (sur l’unité spéciale composée de Jeffrey, de Bertschy, de Jooris et de Kenins). La clé, pour s’intégrer au mieux et au plus vite? «Rester le joueur que je suis: un défenseur solide qui aime se joindre à l’attaque.»

La NHL, du passé

Il lui faudra aussi éviter de cogiter, après avoir pris une décision forte dans sa carrière: celle de tourner le dos à la NHL à 28 ans. Son bilan, dans la prestigieuse Ligue? Une apparition avec Vancouver lors de sa première traversée de l’Atlantique (2017-2018) et aucune cette saison. «Après mon expérience en Russie, j’étais retourné en Amérique du Nord l’été passé dans le but de jouer en NHL. Et je suis forcément déçu de ne pas avoir obtenu ma chance. Mais c’est le hockey: on ne sait pas ce qui peut se produire. Une chose est sûre: le mieux pour mon futur de joueur était de rentrer en Europe.» Définitivement? «Il ne faut jamais dire jamais, même si j’approche les 30 ans… Mais là, je n’ai pas envie de penser à la NHL.»

La tête de Philip Holm est désormais tournée vers le Lausanne Hockey Club et cette première sortie de samedi à Fribourg, où pas mal de regards seront braqués sur lui.

Fribourg - LHC, l'avant-match

Junland, départ imminent Avec l’engagement de Philip Holm, il était devenu clair que Jonas Junland ne faisait plus partie des plans du Lausanne HC. Vendredi à la Vaudoise aréna, le défenseur suédois était du reste absent de l’entraînement. A vrai dire, il n’était même pas dans les parages, à l’instar de ses affaires de hockey. Le signe que le club et le joueur ont tous les deux décidé de mettre un terme à leur collaboration et qu’un départ est imminent. Le directeur sportif lausannois, Jan Alston, n’effectuera pas le moindre commentaire tant que le dossier ne sera pas bouclé. D’après les médias suédois, Junland pourrait rebondir du côté de Linköping, son club formateur en Suède, où le directeur général Niklas Persson n’a pas caché son envie de rapatrier le défenseur. Il faudra d’abord qu’une solution satisfaisant toutes les parties soit trouvée en ce qui concerne la rupture du contrat qui lie Junland au LHC jusqu’au printemps.

Antonietti, ça avance L’ailier patine depuis plusieurs jours et son ménisque a l’air de tenir. Un retour au jeu devrait intervenir fin janvier. Il sera le seul absent lausannois, samedi à la BCF Arena, où le LHC réalignera quatre étrangers pour la première fois depuis le 17 décembre.

Gottéron décimé Stalberg suspendu et Desharnais blessé, Fribourg, lui, ne pourra aligner que trois étrangers. Furrer, Rossi, Walser, Schmutz, et Forrer sont aussi annoncés indisponibles. J.R.