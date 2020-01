Plongée dans un hockey vaudois qui inquiète

Il y a moins de deux ans, Star Forward figurait dans le dernier carré en MySport League (3e division nationale). Fort de son partenariat avec le Lausanne HC, une promotion du club morgien en Swiss League ne devait dès lors plus n’être qu’une question de temps. Le vieux projet pyramidal du hockey vaudois allait enfin prendre forme. Ce rêve n’est plus qu’une illusion. Relégué au terme d’un exercice ubuesque, Star Forward occupe aujourd’hui le 11e et dernier rang en 1re ligue. Après avoir commencé la saison par treize (!) défaites successives, l’équipe désormais coachée par Jo Lussier a tout de même su quelque peu relever la tête ce dernier mois. «Mis à part deux joueurs, explique-t-il, tout le monde est parti et ma mission est de reconstruire avec des jeunes. Sans pression particulière puisqu’il n’y aura pas de relégué.» Et si aucun club de ce groupe Ouest ne tombera en 2e ligue, c’est uniquement «grâce» au retrait de Villars, l’été dernier.

Si l’on ajoute à cela que le HC Yverdon est avant-dernier et que seul le modeste HC Vallée de Joux est parvenu à se qualifier pour le Masterroud, force est de reconnaître que le hockey vaudois vit une période compliquée. D’autant plus inquiétante que l’ambitieux LHC ne compte, lui, pas le moindre Vaudois dans son contingent.

Pour voir l'infographie en grand, cliquez ici.

«Le hockey vaudois ne respire pas la santé, résume Philippe Raboud, président régional pour la Suisse romande, mais il n’est pas non plus aussi malade qu’on pourrait le penser. Ce qui me préoccupe plus, c’est le retrait de clubs comme Villars. Le canton est grand et pour ceux qui sont un peu éloignés géographiquement, une collaboration avec des équipes d’autres régions devient plus logique.»

Trois fois moins de joueurs

Des difficultés qui viennent aussi et surtout de la pénurie de joueurs. En vingt ans, le nombre de licenciés est en effet passé de quelque 8000 à 2500 dans le canton. «Cette érosion est inévitable avec les exigences qui augmentent et la diversité de l’offre sportive, assure Damien Golay, président du HC Vallée de Joux. En ce qui nous concerne, heureusement que nous pouvons collaborer avec Forward au niveau des jeunes.»

La formation semble plus que jamais être la clé pour inverser la tendance. «Tant que les décideurs des principaux clubs du canton ne se préoccuperont pas du hockey de base, en choisissant une vraie ligne de conduite commune, il sera compliqué d’intéresser et, surtout, de garder nos jeunes, soupire un ancien joueur. On ne se rend pas bien compte des sacrifices qu’ils consentent et du peu de soutien qu’ils trouvent en contrepartie.»

Un indispensable effort pour la jeunesse qui semble avoir été compris du côté d’Yverdon. «Depuis quelques années déjà, souligne Bertrand Barbezat, le président nord-vaudois, les deux tiers de notre budget sont investis dans la formation. Avec de bons résultats puisque nous comptons plus de 220 éléments contre 57 il y a une dizaine d’années. Cela dit, il est évident que le LHC a un rôle primordial à jouer dans ce domaine. Comme il me semble logique que, vers l’âge de 15ans, nos meilleurs jeunes rejoignent Lausanne, il faudrait aussi que ceux qui n’ont pas le niveau pour jouer tout en haut reviennent automatiquement dans leur premier club formateur. Et gratuitement! Les indemnités de formation à verser au club où «notre» joueur a terminé son développement sont prohibitives pour nous. Mais il faut aussi souligner que nos rapports avec le LHC sont bons et qu’une solution est généralement trouvée.»

«Je regrette le manque d’énergie et de moyens financiers que les dirigeants lausannois actuels consacrent à la formation des jeunes»

Une collaboration étroite avec le LHC est incontournable selon Claude Schaer, le longtemps incontournable homme fort du Star Lausanne qui avait été à l’origine de la création du L4C. Un mouvement junior lausannois qui a compté jusqu’à 800 jeunes à une certaine époque. «Qu’on le veuille ou non, le LHC est la locomotive du hockey vaudois, affirme-t-il. J’imagine mal un nouvel essor sans sa contribution. Maintenant, je regrette le manque d’énergie et de moyens financiers que les dirigeants lausannois actuels consacrent à la formation des jeunes. Un manque d’intérêt qui est à la base des problèmes actuels. J’ose espérer que les nouveaux propriétaires (ndlr: on devrait connaître leur identité ces prochaines semaines) seront plus sensibles à la formation.»

La qualité de la formation est un autre élément crucial. «Les éducateurs de qualité existent en Suisse, ajoute un ancien joueur de NL. Mais ils coûtent cher. Je me demande si à Lausanne on donne les moyens à John Fust de faire plus et mieux. À Genève et à Bienne depuis longtemps, puis à Fribourg depuis quelques années, on a compris l’importance de pouvoir se reposer sur une formation de qualité en augmentant sensiblement le budget consacré à ces jeunes.» «Si on offre un encadrement et des structures performants, complète Claude Schaer, avec de réelles perspectives d’évoluer au plus haut niveau avec le LHC, je suis persuadé qu’il sera moins difficile de les séduire et que leur nombre augmentera à nouveau.»

Travail de longue haleine

Un problème de qualité de formation qui n’est pas propre au canton de Vaud selon Fabian Guignard. «Le niveau général doit progresser en Suisse, explique l’ancien défenseur de Kloten notamment. Et pour franchir un palier, on devrait davantage s’inspirer de ce qui se fait en Suède ou en Finlande, des nations auxquelles on peut se comparer. Ces ajustements commencent par un système scolaire mieux adapté au sport d’élite et un investissement financier plus conséquent. Pour que ces clubs puissent s’attacher les services des meilleurs formateurs et mettre à leur disposition un encadrement idéal pour développer au mieux le potentiel en organisant des entraînements ciblés par exemple. Mais je suis conscient que tout cela a un prix.» Un travail de longue haleine, peu gratifiant dans un premier temps, mais qui mériterait que l’on y prête de l’attention.