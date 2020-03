Ce sera avec public sinon rien

«Vous êtes venus pour rien.» C’est ce que nous a lancé un dirigeant de club à sa sortie de l’assemblée générale extraordinaire de la Ligue, lundi à la Maison du Sport d’Ittigen, peu avant 13 h. Le parterre de journalistes était imposant. Tout le monde attendait de connaître le sort des championnats de National League et de Swiss League. Dans un premier temps, il a fallu se contenter de la punchline de notre intervenant et d’un «aucun commentaire avant la conférence de presse de 13 h 30», répété par ses homologues quittant les lieux les uns après les autres. Et puis Denis Vaucher, le directeur de la Ligue, a pris la parole. Et confirmé que l’assemblée n’avait pas décidé grand-chose de plus que ce qu’il se tramait depuis le début du week-end.

Comment pouvait-il en être autrement? Les clubs n’allaient pas d’entrée baisser les bras face aux mesures imposées par le Conseil fédéral. Deux phrases clés sont du reste revenues dans le discours de Denis Vaucher. «Nous voulons terminer la saison» et «nous ne voulons pas de play-off à huis clos». Les championnats de National League et de Swiss League ont donc été suspendus jusqu’au 15 mars, date de la levée théorique de l’interdiction des manifestations réunissant plus de 1000 personnes en Suisse.

En d’autres termes, le hockey sur glace (comme le football) a décidé de jouer la montre. Et d’attendre de voir comment la situation du coronavirus et la position du Conseil fédéral évoluent. «S’il nous est permis de jouer en présence du public, les quarts de finale des play-off et le tour de classement de National League ainsi que les demi-finales et la suite du tour de relégation de Swiss League seront programmés dès le mardi 17 mars, a expliqué Denis Vaucher. Sinon, nous nous reverrons avec les clubs afin de discuter de la marche à suivre.»

Plusieurs scénarios éventuels, avec différents formats de séries éliminatoires (best of 7, 5, 3) et dates limites pour leur organisation, ont été évoqués lundi en séance. «Mais cela ne sert à rien d’entrer dans les détails tant qu’on ne sait pas comment la situation du coronavirus va bouger, a tempéré le patron de la Ligue. Il existe tellement de cas de figure potentiels. Nous devons procéder étape par étape.»

Une crainte bien présente

La dernière étape, lisez le pire des scénarios, a également été mise sur la table. Selon nos informations, trois quarts des clubs sont opposés à l’idée de disputer les play-off à huis clos. Dont Lausanne et Ge/Servette. Du coup, si les mesures du Conseil fédéral devaient être maintenues jusqu’à une date située au-delà du seuil de faisabilité des séries finales, même à un rythme densifié, la fin du championnat n’aurait pas lieu? «Nous ne nous sommes pas prononcés à ce sujet. Il est trop tôt, a répondu Denis Vaucher. Tout ce que je peux vous dire, c’est que nous discutons avec toutes les parties, partenaires TV et commerciaux compris. Et que les fans sont une composante essentielle, sur le plan des émotions mais pas que. Jouer des play-off sans public aurait des incidences financières énormes.»

En attendant, tous les yeux sont rivés sur le Conseil fédéral et la situation du coronavirus. Lundi à Ittigen, les visages étaient crispés. Et la crainte de devoir mettre une croix sur la fin de la saison était bien présente.