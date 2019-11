Récital lausannois contre le CP Berne

Au terme d’une première période équilibrée, ce sont les Vaudois qui ont viré en tête grâce à Cory Emmerton (15e, 1-0). Mais c’est surtout lors du tiers-temps intermédiaire que les Lausannois ont «bouffé» les Ours. Dès la sortie du vestiaire, les hommes de Ville Peltonen ont pris Berne à la gorge et ont immédiatement pu prendre deux longueurs d’avance par Cody Almond. L’attaquant du LHC s’est montré le plus prompt à exploiter un rebond accordé par Niklas Schlegel.

Trois minutes plus tard, un tir de la ligne bleue de Lukas Frick a terminé dans le filet des joueurs de la capitale. L’envoi de l’arrière de la Vaudoise aréna a probablement été dévié par une crosse des visiteurs. Quand ça ne veut pas… A 3-0, Lausanne a eu le beau rôle. Les Vaudois ont ensuite parfaitement maîtrisé la rencontre.

L’ultime période, la nervosité a largement pris le pas sur le jeu. Du moins côté bernois. Car Lausanne a parfaitement déroulé son plan de match jusqu’à faire tourner en bourrique les Ours. A la 48e, Joel Vermin a inscrit le 4-0 avant que Yannick Herren ne mette un point final à la 57e (5-0). Cette rencontre a également permis à Tobias Stephan de fêter son premier blanchissage sous ses nouvelles couleurs.

Berne s’englue toujours plus sous la barre avec 21 points en 18 matches. Au vu de leur prestation ce vendredi soir contre Lausanne, il paraît urgent que quelque chose change dans la capitale. Mais quoi? Pour mémoire, le coach Kari Jalonen - premier fusible habituel - a été prolongé pour une année supplémentaire très récemment. Des questions qui ne troublent évidemment pas les nuits lausannoises qui, elles, sont paisibles.

Lausanne - Berne 5-0 (1-0 2-0 2-0) Vaudoise aréna, 8998 spectateurs. Arbitres: MM. Lemelin (EU), Stefik (Tch); Obwegeser et Kaderli. Buts: 15e Emmerton (Bertschy/5 c 4) 1-0. 22e Almond (Nodari) 2-0. 25e Frick (Jeffrey) 3-0. 48e Vermin (Jeffrey) 4-0. 57e Herren (Junland, Jeffrey) 5-0. Lausanne: Stephan; Lindbohm, Frick; Heldner, Junland; Nodari, Genazzi; Oejdemark; Bertschy, Emmerton, Jooris; Vermin, Jeffrey, Herren; Moy, Almond, Kenins; Leone, Froidevaux, Antonietti. Entraîneur: Peltonen. Berne: Schlegel; Untersander, C.Gerber; Andersson, MacDonald; Burren, Blum; Krueger; Ruefenacht, Arcobello, Moser; Praplan, Ebbett, Scherwey; Sciaroni, Biebier, Kämpf; Grassi, A.Berger, Spiller. Entraîneur: Jalonen. Notes: Lausanne sans Grossmann (blessé) ni Wärn (étranger surnuméraire). Berne sans B.Gerber, J.Gerber, Mursak, Heim, Koivisto, Pestoni (blessés) ainsi que Henauer (surnuméraire).Tirs sur les montants: Herren (5e), Untersander (6e), Andersson (27e) et Moy (43e). Pénalités: 6 x 2’, 1 x 10’ (Froidevaux) contre Lausanne; 8 x 2’, 2 x 10’ (Ruefenacht et Kämpf) contre Berne.