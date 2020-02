LHC: Le rôle joué par Petr Svoboda

En pleines négociations dans le processus de vente du club, la question de l’implication des futurs propriétaires dans la décision du LHC de se séparer de Ville Peltonen et de Jan Alston était sur toutes les lèvres, vendredi matin. Selon nos informations, un homme en tout cas a participé au processus: Petr Svoboda.

L’ancien joueur tchèque, vainqueur de la Coupe Stanley avec les Canadiens de Montréal en 1986 et champion olympique douze ans plus tard, avait été mandaté par l’un des futurs actionnaires à l’automne dernier afin de réaliser une analyse du secteur sportif. En qualité de consultant. Rentré en Amérique du Nord à la fin de l’année, il a récemment fait son retour à Lausanne et agit désormais dans la vie du club et de la première équipe, d’après nos sources.

Si le LHC n’est toujours pas vendu - à un groupe de repreneurs dont l’identité n’a pas encore filtré -, Petr Svoboda, lui, est à l’oeuvre. Quel est précisément son rôle et quel sera-t-il sur le long terme? Difficile pour l’heure de le déterminer avec certitude. Représentant au quotidien des nouveaux patrons au sein du club? Une chose est sûre: le Tchèque (54 ans) a participé aux décisions annoncées jeudi. Jusqu’à les orchestrer? «Pas du tout, rétorque le président Patrick de Preux. Monsieur Svoboda a sondé le terrain sur une certaine période. Et sur la base des éléments qu’il nous a fournis, nous, le conseil d’administration, avons pris ces décisions. Mais nous avions aussi remarqué que des changements devaient intervenir. Disons que le résultat de son analyse recoupait notre impression. Et notre volonté.»

La patte du prochain actionnariat est toutefois bien présente dans les événements de jeudi. Ne serait-ce que parce qu’un tel coup de balai ne s’effectue pas sans l’aval des (futurs) propriétaires sur le plan financier.

