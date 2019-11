Les fans servettiens savaient qu'ils devaient venir en bus

Les quelque 200 supporters genevois qui avaient prévu d'aller assister au derby de National League de hockey entre le Lausanne HC et GE Servette, samedi, ont donc été bloqués par la police au port de Morges et interdits d'accès à la Vaudoise aréna. Après trois heures d'excitation, ils ont finalement accepté de débarquer et de rallier la gare de Morges, où ils ont pris un train pour Genève - à l'exception de quelques récalcitrants qui ont mis le cap sur Malley et ont finalement pu entrer dans la patinoire.

Dans un communiqué, intitulé «Retour sur une opération calamiteuse de la police vaudoise», le «Parterre Nord Genève» - qui se définit comme une organisation voulant «rassembler et fédérer les différents amateurs du GSHC» - dénonce «le détournement d'un bateau privatisé» et l'«entrave à la liberté de 200 personnes». Il précise que le bateau a été réservé à la Compagnie Générale de Navigation (CGN) «en toute transparence concernant le but du voyage» et que le club de GE Servette «était au courant de ce déplacement».

Il précise que «le paiement de la location d'un bateau à la CGN pour un montant de plusieurs milliers de francs» a été effectué jeudi 21 novembre. Il faut savoir qu'il est très facile de louer un bateau via le site internet de la CGN. Pour 200 personnes et un trajet Genève - Lausanne, il faut compter un minimum de 6800 francs - équipage compris, mais apéritif, cocktail et/ou dîner en sus.

Pas d'arrivée autrement qu'en bus

Vendredi, le «Parterre Nord Genève» a cependant été informé que le Lausanne HC avait «décidé de refuser une arrivée autre qu'en bus». Le club genevois a de son côté déconseillé à l'organisation de maintenir son déplacement en bateau. Mais le PNG a répondu qu'il n'était «pas possible d'annuler le bateau à 24 heures du match» et qu'il était «logistiquement irréaliste de prévenir 200 personnes d'une annulation à ce stade-là».

Le samedi 23 novembre, les supporters sont donc montés dans le navire qu'ils avaient loué, et tout s'est bien déroulé jusqu'à ce que, peu après 17 heures, le capitaine leur annonce que le bateau était détourné en direction de Morges, sur ordre de police.

Pas de remboursement en vue

Directeur marketing et ventes de la Compagnie Générale de Navigation, Frédéric Monthoux n'a pas souvenir d'un précédent: «Cela fait deux ans que je travaille à la CGN, et je n'avais jamais entendu parler d'un tel cas. Mais le capitaine de notre bateau n'avait pas d'autre choix que d'obéir à la gendarmerie. Ce qui s'est produit, c'est comme si un car de touristes avait dû s'arrêter sur le bord de l'autoroute pour un contrôle de police. La différence, c'est que cela s'est produit sur l'eau, et non sur route. Mais quand la police vous demande de vous arrêter, vous êtes obligé de le faire.»

Dans son communiqué, «Parterre Nord Genève» précise qu'il «n'abandonne pas l'idée de donner suite à cette situation» et «réserve tous ses droits, dont une demande de remboursement du montant de la croisière». À qui? En tout cas pas à la CGN. Frédéric Monthoux: «Il n'y a pas lieu de parler d'un éventuel remboursement. On n'a fait que se plier aux injonctions des forces de l'ordre, rien d'autre.»

Une dernière chose: malgré de nombreux tirs de fumigènes, fusées, pétards et feux de détresse, le bateau n'a pas subi de dépradations - «Ou alors minimes», conclut Frédéric Monthoux.

Renaud Tschoumy