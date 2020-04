Théo Rochette: «Une saison spéciale du début à la fin»

«La Ligue de hockey junior majeur du Québec a annulé les play-off et donc la fin de de la saison lundi dernier. C’est triste, mais je crois qu’elle n’avait pas le choix. Cette décision s’imposait pour le bien de tout le monde. D’un point de vue personnel, ça aura décidément été un championnat spécial du début à la fin.

»Dans l’optique du repêchage (ndlr: originellement prévu en juin à Montréal), qui a été repoussé à une date à définir, ce n’est pas la meilleure des opérations pour moi. Il y a eu cette mononucléose, qui m’a handicapé durant toute la première partie de la saison. Puis cet échange de Chicoutimi à Québec, qui a nécessité un léger temps d’adaptation, avec une fatigue toujours présente. Et maintenant cette fin de championnat prématurée, alors que je me sentais bien depuis mi-janvier.

»J’étais en forme, dernièrement (ndlr: 21 points dont 10 buts en 21 matches). C’est évident que les play-off m’auraient aidé, qu’ils m’auraient sans doute permis de me montrer sous mon meilleur visage. D’autant que je suis généralement un joueur qui performe davantage en fin de saison. Alors c’est décevant. Mais encore une fois: cette décision s’imposait.

»Au Québec, le coronavirus est arrivé plus tard qu’en Suisse, mais on est déjà soumis aux mêmes règles: seuls les supermarchés et les pharmacies sont ouverts. Je reste à la maison avec ma maman. On joue aux cartes. Sinon, je suis toujours l’école à distance. Je fais quelques exercices pour garder la forme: des escaliers, des sauts, du gainage. Et puis il y a la console et les appels aux amis. Le temps est long, mais je trouve des occupations.

»Je voulais rester encore un peu au Québec pour terminer mon permis de conduire, mais tout a fermé. Du coup, on va rallier la Suisse plus vite que prévu. Ensuite, j’effectuerai la préparation estivale avec la première équipe du Lausanne HC. Je me réjouis de m’entraîner avec des professionnels. Ca ne peut qu’être bénéfique pour moi.»