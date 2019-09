Tobias Stephan a déjà de l’emprise sur le LHC

On peut peut-être reprocher à Tobias Stephan un petit quelque chose sur l’ouverture du score tessinoise. Encore que; le tir du poignet de Bertaggia est parti tellement vite… Une chose est certaine: en ce qui concerne le reste de la soirée de vendredi, il faut surtout songer à féliciter le nouveau gardien de but lausannois, l’un des grands artisans de la victoire acquise à Lugano en ouverture de la saison de National League (5-2).

Mené 2-0 après le premier tiers avec un Nodari (2e) et un Frick (19e) sur les talons, le LHC ne doit pas son retournement de situation de la période médiane à un magnifique sursaut d’orgueil collectif. Non, on ne peut pas dire qu’il a enchaîné les assauts ni asphyxié son adversaire pour permettre à Bertschy (25e), Jooris (33e) et Leone (35e) de tromper leur ex-coéquipier Zurkirchen. Au contraire: les Lions ont eu une sacrée réussite (3 buts en 10 minutes et 6 tirs cadrés), là où ils semblaient pourtant le plus en difficulté. Moment choisi par Tobias Stephan pour étaler toute sa classe, avec au moins deux arrêts décisifs alors que son équipe faisait encore la course en retard. D’abord de deux longueurs (29e), puis d’une (32e).

En leader

C’est sans doute à cela, en partie, que l’on reconnaît les derniers remparts dominants. Dans leur capacité à tenir la baraque dans les temps faibles. Dès la première journée du championnat. L’ancien gardien de Zoug s’est comporté en leader, vendredi soir. À l’instar de Christoph Bertschy et de Josh Jooris, qui sont décidément les deux hommes en forme de ce début de saison.

En signant le break de la 45e (4-2), l’attaquant au No 22 a inscrit son septième point (4 buts) de l’exercice en six matches disputés toutes compétitions confondues. Il a surtout assommé Lugano et offert aux siens la possibilité de jouer de manière plus libérée (soit plus convaincante). Avec le concours d’un Stephan dont l’assurance se répercute indéniablement sous les casques lausannois. Un Stephan qui a à nouveau fait parler son expérience en fin de rencontre, notamment lorsque son équipe a dû évoluer en double infériorité numérique. Solide.

Lugano - Lausanne 2-5 (2-0 0-3 0-2)

Cornèr Arena. 6018 spectateurs.

Arbitres: MM. Dipietro, Tscherrig; Kaderli, Cattaneo.

Buts: 2e Bertaggia 1-0, 19e Jörg 2-0, 25e Bertschy (Grossmann, Leone) 2-1, 33e Jooris (Bertschy, Lindbohm) 2-2, 35e Leone (Nodari, Vermin) 2-3, 45e Bertschy (Jooris) 2-4, 58e Vermin (Nodari/cage vide) 2-5.

Lugano: Zurkirchen; Ohtamaa, Chorney; Loeffel, Vauclair; Chiesa, Jecker; Riva; Zangger, Lajunen, Jörg; Fazzini, Spooner, Suri; Bürgler, Sannitz, Bertaggia; Walker, Romanenghi, Lammer; Haussener. Entraîneur: Kapanen.

Lausanne: Stephan; Lindbohm, Frick; Heldner, Junland; Nodari, Grossmann; Oejdemark; Bertschy, Jooris, Kenins; Vermin, Jeffrey, Leone; Moy, Emmerton, Almond; Antonietti, Froidevaux, Herren; Traber. Entraîneur: Peltonen.

Notes: Lugano sans Wellinger, Ronchetti ni Klasen (surnuméraires). Lausanne sans Genazzi (blessé), Anex ni Roberts (Ticino Rockets). Lugano sans gardien de 55’21 à 57’25.

Pénalités: 4x2’ contre Lugano; 6x2’ contre Lausanne.