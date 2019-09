Une victoire de prestige dans une ambiance feutrée pour le LHC

Il manquait quelque chose, lundi soir, entre le LHC et les Philadelphia Flyers (4-3). Et on ne le dit pas à cause des places (assises) de la Vaudoise aréna restées inoccupées (9600 spectateurs toutefois annoncés). Non, il manquait de l’ambiance, premièrement. Ou du moins la présence de la traditionnelle Section Ouest pour l’organiser. Il y a bien eu deux ou trois envolées issues du secteur debout. Mais c’est tout.

Il faut dire que la patinoire lausannoise était plutôt hétéroclite. Dans les travées, on entendait parler français, mais aussi allemand, italien et anglais. Avec plusieurs personnes – dont des familles – venues de Philadelphie et qui prendront ensuite la direction de Prague, où les Flyers affronteront Chicago vendredi en ouverture de saison de NHL.

Les Flyers, justement. C’est l’autre chose qu’il manquait, lundi. Ou du moins les vrais Flyers. «Je suis déçu, livrait à la pause Éric, venu de Brugg avec son maillot de Mark Streit. J’espérais admirer mon équipe favorite, mais elle ne joue pas vraiment.»

Il y a bien eu quelques gestes d’exception et une montée en puissance au fil de la soirée. Mais l’impression générale fut en dessous des attentes. «Ça dépend pour qui, se marraient Matt et David, débarqués tout droit de la Pennsylvanie. On galère depuis plusieurs saisons et on est en reconstruction. Je ne m’attendais pas à autre chose pour notre sixième match de préparation, face à une équipe qui est déjà lancée dans son championnat et qui est, elle, habituée aux dimensions olympiques.»

Le LHC, lui, s’est offert une victoire de prestige en faisant parler sa supériorité sur le plan du rythme en première partie de match (4-0 à la 24e), puis une certaine discipline. Le tout en se faisant plaisir, deux jours après en avoir pris sept contre Davos. «Je suis abonné depuis Montchoisi. Les hauts et les bas, je connais», lâchait Patrick. Satisfait? «C’est beau de se dire qu’on a battu une franchise NHL. Mais il manquait tout de même quelque chose.» Un peu d’ambiance. Et de spectacle en face.

«On va rentrer dans nos frais, et on va gagner en image»

«Il n’y a pas si longtemps, c’était Thurgovie ou les GCK Lions en Ligue nationale B, dans un Malley rempli à moitié. Ce soir ce sont les Philadelphia Flyers, dans notre nouveau bijou.» Tel est l’un des sons de cloche qui revenaient le plus souvent auprès des supporters lausannois, lundi. La Vaudoise aréna et la NHL. Quoi de mieux comme vitrine pour le LHC? Et quelle preuve plus significative du développement du club vaudois? Honnêtement, on a dû s’arrêter un instant, fermer les yeux puis les rouvrir et limite se pincer. Parce qu’on se demandait si on était bien à Lausanne.

Patrick de Preux partageait notre sentiment. «Moi aussi j’ai l’impression d’être ailleurs. Aux États-Unis.» Dans une autre dimension, en tout cas. «C’est dingue quand on songe au chemin qui a été parcouru jusqu’ici, poursuivait le président du conseil d’administration du LHC. Et c’est une telle chance pour nos joueurs de pouvoir se mesurer à ces stars. C’est un peu comme si un tennisman local avait l’occasion d’affronter Roger Federer.»

Jan Alston, lui, parlait de cet événement historique comme d’une «expérience unique» et d’une «récompense pour toutes les personnes qui ont participé à l’évolution du club». Financièrement, après avoir dû baisser le prix de quelques places pour tenter d’afficher complet et en sachant que le coût de l’opération Flyers se monte – selon nos informations – à un million de francs environ, quel sera le bilan? «On va rentrer dans nos frais, répondait Patrick de Preux. En revanche, on va gagner en image.»