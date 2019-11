Yannick Herren pour trois ans à Fribourg

Yannick Herren était le joueur libre le plus convoité sur le marché. Avec 13 points en 23 matches (dont 7 buts), le Haut-Valaisan dispute un excellent début de saison. Ce n’est donc pas un hasard si les formations de l’élite lui ont fait les yeux doux. C’est finalement Fribourg-Gottéron qui s’est montré le plus convaincant en lui faisant signer un contrat pour les trois prochaines années.

Pour les Dragons, Yannick Herren représente la troisième arrivée en vue du prochain championnat. Les Fribourgeois avaient déjà mis la main sur les défenseurs Benoît Jecker (Lugano) et Dave Sutter (Zurich). Avec l’ailier, Christian Dubé étoffe désormais son attaque.

Effet domino

Cette signature pourrait également précipiter un changement de stratégie au niveau des étrangers. Avec Herren en plus de Mottet, Sprunger, Rossi ou encore Stalberg, les ailes sont désormais particulièrement bien garnies. Christian Dubé va-t-il opter pour un joueur de centre étranger afin de compléter son quatuor? C’est tout à fait envisageable. Pour rappel, Fribourg possède, en plus de Stalberg, Desharnais et Gunderson sous contrat. Il ne manque donc qu’un seul joueur importé pour compléter l’équipe.

A Lausanne, le problème sera tout autre. Le départ de Dustin Jeffrey déjà acté, Jan Alston pourrait être tenté de remplacer le joueur de centre par un ailier afin de pallier le départ de Yannick Herren. Le directeur sportif va-t-il renoncer à sa stratégie à deux défenseurs étrangers? C’est, là aussi, tout à fait envisageable. Les Lauannois ne possèdent que Cory Emmerton sous contrat pour la saison prochaine et disposent donc de nombreuses options.