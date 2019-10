300 000 francs pour Enzo Zidane, est-ce indécent?

«On est toujours plus malins après.» Tantôt encensé, tantôt critiqué lorsqu’il tirait les ficelles du Lausanne-Sport, comme nombre de ses homologues présidents, Alain Joseph a appris à devenir philosophe. Alors, forcément, l’ancien boss de la Pontaise sourit un peu lorsqu’il entend que certains s’indignent par rapport à la somme perçue par Enzo Zidane lors de sa brève aventure en bleu et blanc. Selon «Blick», le fils de «Zizou» aurait touché 300 000 francs lors des six mois qu’il a passés dans la capitale olympique. «S’il avait marqué dix buts et que l’équipe s’était sauvée en Super League, il n’y aurait aucune discussion aujourd’hui. Au contraire, on estimerait que 300 000, ce n’était pas grand-chose…» assure celui qui a passé le témoin à Ineos fin 2017.

Sauf que le bilan du milieu de terrain français entre février et juin 2018 était loin d’être aussi resplendissant, lui qui n’avait distillé qu’une mince passe décisive, en plus de deux réussites. «Et au bout du compte ça n’a sûrement pas été une bonne opération pour le LS, continue Alain Joseph. Mais c’est facile de juger après coup. Si le club avait choisi de l’enrôler à ce prix, c’est que, dans le contexte de l’époque, cela lui semblait être un bon coup. Un pari peut-être, potentiellement fait dans l’urgence, mais un bon coup quand même. À titre personnel, j’étais heureux d’apprendre sa venue. Et je n’étais pas le seul.»

Un joli coup marketing

Lorsqu’il s’agit de faire le compte, il y a deux aspects à séparer. D’une part, le footballeur, un jeune homme de 22 ans qui n’avait pas encore prouvé grand-chose chez les actifs. De l’autre, son nom, atout marketing de premier plan. «Et, de ce point de vue là, la venue d’Enzo Zidane a assurément fait du bien au Lausanne-Sport, note le président de Neuchâtel Xamax Christian Binggeli. Il n’y avait jamais eu autant de monde à une conférence de presse de Lausanne que le jour où il a été présenté. Bénéficier d’un petit boost de popularité, ça fait toujours du bien quand on est un club suisse.»

Alors, au fond, 300 000 francs, ce ne serait même pas tant que ça? «Tant que le club peut se le permettre et n’investit pas à perte… En l’occurrence, je ne pense pas que cette somme ait creusé un immense trou dans le budget d’Ineos», continue l’homme fort de la Maladière.

Un montant à six chiffres pour un joli coup marketing, voilà qui ferait également doucement rigoler dans certains championnats alentour. «Même en Suisse. Certains joueurs de Super League touchent autant, voire bien plus, sans forcément être très brillants», lance encore Christian Binggeli.

Faire venir des noms dans le championnat de Suisse, c’est une des spécialités de Christian Constantin. La courte histoire entre le FC Sion et Valon Behrami en début de saison en est une preuve parmi d’autres. «Quand j’avais signé Gattuso (ndlr: à l’été 2012), on avait vendu 10 000 maillots. Si l’on avait fait Del Piero dans la foulée, on triplait ce chiffre, assure «CC». Mais attention, on parle de champions du monde. Si j’annonce que je recrute Maradona demain, la billetterie explose. Si je prends son fils, en revanche, l’effervescence ne sera pas la même…»

Le Valaisan se montre également sceptique quant au chiffre annoncé de 300 000 francs. «Le montant exact de son salaire, je ne le connais pas. Mais dans cette somme il faut également prendre en compte la résiliation de son contrat. Donc ce chiffre est imprécis, au mieux.» Reste que sa divulgation, aussi floue puisse-t-elle être, a joué son rôle: ulcéré, étonné ou blasé, tolérant ou admiratif, chacun s’est fait son opinion.