Andi Zeqiri: «Je ne suis qu'au début de quelque chose»

Au cruel désenchantement d’un exercice raté a succédé la douce (mais parfois dangereuse) euphorie d’une saison bien emmanchée. Voici douze mois, Lausanne, seulement 3e à la pause hivernale, avait déjà laissé filer Servette, accusant sept points de retard sur le leader et futur promu du bout du lac. Aujourd’hui, le club vaudois, comptant un confortable matelas sur son premier poursuivant, Grasshopper, relégué à six points, s’est glissé à son tour dans l’habit de champion, un titre qu’il lui faudra continuer d’assumer dès la reprise (à Schaffhouse le 24 janvier).

Andi Zeqiri incarne à merveille l’avènement de ce nouveau LS, davantage conscient de son potentiel et surtout plus à même de l’exploiter. Alors que son compteur personnel s’était arrêté à sept buts la saison passée, l’attaquant de la Pontaise, en lice avec son coéquipier Turkes pour le titre de meilleure gâchette du pays, en a déjà inscrit douze durant la première partie de championnat. Pour autant, rien n’est déjà gagné, encore moins acquis pour le leader vaudois de Challenge League. «Rien n’est fait, c’est vrai, observe Andi Zeqiri. Il reste l’autre moitié du chemin à parcourir, sans parler que nos adversaires commencent à nous connaître […]. On sait tous ce que l’on veut, avec l’objectif d’évoluer en Super League dans notre nouveau stade de la Tuilière en juillet prochain.»

Mécanique bien huilée

Pour un LS flamboyant, qui a déjà claqué 50 buts (2,8 de moyenne par match), d’où pourrait surgir la menace qui l’empêcherait d’être promu ce printemps? La réponse fuse du tac au tac. «De nous-même! On gagne les matches grâce à nous, on les perd à cause de nous. Sans doute le fait de ne compter que six points d’avance représente-t-il aujourd’hui un avantage. Avec neuf points ou même plus d’avance, Lausanne aurait peut-être pu se relâcher inconsciemment, ce qui ne sera pas le cas.» Après les cafouillages de la saison dernière, le collectif dégage dorénavant l’image d’une mécanique bien huilée, offrant une sérénité bienvenue. «On se connaît et l’on s’entend mieux, reprend notre interlocuteur. Quand on est sur le terrain, on se comporte comme des amis. Si je perds le ballon, je sais que mon défenseur est là pour rattraper mon erreur.» Appelons cela une force d’équipe, l’illustration d’un état d’esprit qui n’est pas de façade.

À 20 ans, Zeqiri a lui-même très clairement changé de dimension. Devenu un titulaire indispensable, ce qu’il n’était pas lorsque les différents coaches lui marchandaient encore leur confiance, l’homme a mûri autant qu’il a gagné en assurance. Plus épanoui, il s’est aussi assagi. «Par le passé, reconnaît-il, mon côté chien fou a pu me jouer des tours. Je nourrissais beaucoup d’injustice à ne pas davantage jouer alors que je brûlais d’envie d’être sur le terrain pour démontrer ce que je sais faire. Peut-être n’étais-je alors pas prêt à vivre tout ce qui m’arrivait. Je me suis construit avec cette frustration. Je sais d’où je viens et pourquoi j’ai dû travailler plus pour surmonter cette injustice. Ce n’est pas l’âge qui joue, c’est le talent…»

Le regard d’Iglesias

Aux Plaines-du-Loup, le footballeur, très vite catalogué surdoué, s’est aussi désormais débarrassé de l’étiquette d’éternel espoir qui lui collait aux basques. «Aux yeux des gens, j’ai longtemps été le petit junior qui devait jouer mais qui ne jouait pas assez. Mes mois de galère m’ont fait comprendre ce que je devais changer pour grandir. Comme troisième capitaine, je suis devenu un joueur important dans l’équipe. Je me fais aussi plus confiance, ce qui se remarque au niveau des gestes que je tente. En tant qu’attaquant, on se nourrit de buts…» Sur une échelle allant de 1 à 10, quelle note Andi s’attribue-t-il pour sa première partie de saison? «Un bon 7, s’amuse-t-il. Je dois encore apprendre à devenir plus régulier à l’intérieur d’un même match.»

Directeur sportif du LS, Pablo Iglesias a vécu de l’intérieur l’avènement de sa pépite. «Andi a gagné en maturité, en tant que personne et dans sa manière de raisonner, explique-t-il. Il prend plus de responsabilité. Dans sa tête, il s’est fixé des objectifs très clairs, extrêmement élevés. Il a en lui une ambition concrète et il met tous les moyens pour y parvenir.»

Un élément courtisé

Après avoir affolé la Toile avant Noël (lire l’encadré), Andi Zeqiri est aussi devenu un élément courtisé. Plusieurs grands clubs européens l’ont déjà repéré, et le doublé qu’il a signé avec la Suisse M21 contre la France en novembre à Neuchâtel n’a fait que renforcer sa réputation naissante. Comme en témoigne une valeur marchande qui a (provisoirement) grimpé à 1,8 million de francs. Alors que Lausanne s’envolera ce vendredi pour un camp d’entraînement espagnol de huit jours à Jerez, pas de quoi faire tourner la tête de l’intéressé. «Ce ne sont là que des chiffres. Ce qui compte, c’est de prendre du plaisir sur le terrain, l’endroit où je me sens le mieux et où j’aime m’exprimer pour devenir encore meilleur... J’ai toujours eu des objectifs élevés et la volonté de les atteindre, en franchissant chaque fois des paliers. À 20ans, je ne suis encore arrivé nulle part, le plus dur m’attend. Je ne suis qu’au début de quelque chose.»

Comme on lui demande où il s’imagine être dans cinq ans, Andi Zeqiri va droit au but. «En train de disputer la Ligue des champions...» Euh, avec Lausanne? «Oui avec Lausanne ou ailleurs…» L’ambition, toujours l’ambition. Celle chevillée au corps d’un gamin devenu adulte, prêt à suivre le destin doré qu’il s’est construit.