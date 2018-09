Au LS, les jeunes ne sont-ils assez bons que pour affronter Kosova?

L’absence de Noah Loosli pour le prochain mois de compétition est un double coup dur pour le LS. D’abord parce que Giorgio Contini perd son seul vrai titulaire en défense centrale. Aligné d’entrée lors des sept premiers matches de championnat, le jeune Zurichois (21 ans) s’est non seulement montré intransigeant sur le plan défensif mais il a encore apporté une remarquable plus-value offensive. Ses trois réussites en font d’ailleurs le meilleur buteur lausannois, à égalité avec Simone Rapp. Ensuite, à cause de cette blessure aux adducteurs contractée contre Aarau, le LS sera privé de son meilleur atout pour tenter de remonter au classement «Promotion des jeunes» (8e sur 10).

Les habitués de la Pontaise s’en sont déjà rendu compte: cette saison, au LS il n’y a pas beaucoup de place pour les jeunes. Contrairement à l’épopée rafraîchissante et juvénile qu’avait vécue le club il y a trois ans sous la houlette de Fabio Celestini, ce LS version Giorgio Contini préfère, jusque-là, s’appuyer sur des éléments d’expérience. Hormis Loosli et ses sept titularisations, seul Dominik Schmid a déjà connu le bonheur de commencer un match parmi ces joueurs âgés de 21 ans et moins.

En élargissant le débat aux moins de 24 ans, le constat est identique. À l’exception de João Oliveira (22 ans), toujours présent au coup d’envoi, Maxime Dominguez (22) est le seul à avoir participé – à une reprise seulement – au coup d’envoi d’une rencontre. Quant aux autres, dont le talentueux Andi Zeqiri (19), ils doivent au mieux, pour l’instant, se contenter des quelques minutes que leur accorde leur entraîneur en fin de partie. Ce qui est le cas de l’explosif Sancidino Silva (24 ans), formé au Benfica et ancien international portugais M16 à M19, dont Pablo Iglesias ne cesse dire le plus grand bien.

Ou de Marsim Asllani (19), un joueur de couloir rapide, pur produit du club, qui pourrait apporter un peu de dynamisme et de culot supplémentaires. Des joueurs qui, malgré un temps de jeu très restreint, sont encore mieux lotis que Mickaël Nanizayamo (20 ans, une sélection en équipe de France M20), Tiago Escorza ou Sinclair Baddy qui n’ont connu, au mieux, que le banc des remplaçants. Sauf en Coupe de Suisse lorsque le LS s’est déplacé à Zurich pour y affronter Kosova (4-0). Contre le club de 1re ligue, Contini avait en effet aligné pas moins de sept jeunes d’entrée de jeu. Puis plus rien, ou presque.

«Les meilleurs jouent»

D’autant plus étonnant que Pablo Iglesias, directeur sportif du club depuis février, est un formateur dans l’âme. Que ce soit dans le canton ou sur le plan national, le technicien a une connaissance parfaite dans ce domaine si pointu et délicat. «L’un des rares avantages de cette relégation, disait-il au printemps dernier, c’est qu’à l’étage inférieur nous aurons la possibilité de mieux contribuer au développement de nos jeunes joueurs. En leur accordant plus de temps de jeu et de responsabilités.»

Interrogé sur ce point, Giorgio Contini défend ses choix. «Cette saison, la situation du LS est très différente de celle de ses concurrents. Notre objectif est certes de développer ces jeunes, mais surtout de fêter la promotion en mai. Raison pour laquelle je ne regarde pas les cartes d’identité au moment de composer mon équipe. Je choisis toujours l’élément qui pour chaque poste m’offre les meilleures garanties pour l’échéance qui se profile.»

Est-ce dire que les jeunes Lausannois ne sont aujourd’hui pas encore à la hauteur de cette délicate mission? «Non, ils travaillent bien, conclut Contini, mais le niveau est élevé et la concurrence féroce au LS. À eux de me montrer au quotidien qu’ils méritent mieux. Puis de me le confirmer lorsqu’ils sont sur le terrain. Je suis un entraîneur très exigeant avec tout le monde, pas seulement avec les jeunes.» (nxp)