Au LS, on fait semblant de ne pas encore avoir tiré la prise

Il ne manque plus qu’un simple détail arithmétique avant que la relégation du Lausanne-Sport en Challenge League ne devienne officielle. Un infime espoir de maintien auquel plus personne ne semble croire désormais. Même du côté de la Pontaise. Quelle autre interprétation donner, sinon, au «no man’s land» auquel a ressemblé, vendredi, le lieu où le staff technique et les joueurs du LS auraient dû se mobiliser pour préparer le dernier match à domicile contre Aarau?

Alors que les joueurs du Team Vaud M21 se changeaient pour leur pratique quotidienne, on apprenait, un peu avant 10 h, que l’entraînement des probables futurs relégués, prévu sur le coup de 15 h, avait été annulé la veille au soir. «Cette décision n’a pas été improvisée, elle était dans l’air depuis quelque temps déjà, explique Xavier Margueraz, entraîneur assistant. Seuls les joueurs convalescents et ceux qui ont besoin de soins sont tenus de venir.»

«Il faudrait, bien sûr, un immense concours de circonstances pour que nous nous en sortions, mais nous avons le devoir de lutter jusqu’au bout»

Une annulation qui rime étrangement avec résignation, même si Ilija Borenovic écarte l’hypothèse avec le sourire. «Non, je ne crois pas. Il faudrait, bien sûr, un immense concours de circonstances pour que nous nous en sortions, répète le successeur de Fabio Celestini, mais nous avons le devoir de lutter jusqu’au bout. De quitter, dimanche, la Pontaise pour la dernière fois de la saison avec une victoire. Pour regarder ensuite le résultat de Sion avec le sentiment d’avoir fait notre part de boulot.»

Le dépit des dirigeants

Un sentiment du devoir accompli qui n’a malheureusement pas dû habiter le capitaine, Adilson Cabral, et ses coéquipiers, jeudi à Lugano. Sous les regards ébahis du président, David Thompson, du CEO, Bob Ratcliffe, et du vice-président, Stefan Nellen, tous présents au Cornaredo mais tous absents vendredi, le LS a offert une performance indigne de son rang et de son histoire. «Bob est rentré ce matin (vendredi) à Londres, alors que David et moi avons prolongé – comme prévu depuis longtemps – de deux jours notre séjour au Tessin», précise Stefan Nellen qui admet avoir, tout comme les deux autres dirigeants, peu goûté la prestation lausannoise à Lugano. «Nous avons bien entendu pas mal parlé, tous les trois, pendant et juste après la rencontre, continue le vice-président. Et je peux vous confirmer que nous avons nous aussi été à la fois très déçus et même choqués par le manque de combativité et d’implication des joueurs dans ce qui était peut-être un match décisif pour éviter la relégation. J’ai pourtant l’impression que les propriétaires ont tout (trop?) fait pour leur bien-être depuis quelques mois. Après le changement d’entraîneur, ils ont été beaucoup écoutés avant d’être mis, je crois, dans les meilleures conditions possible pour exercer au mieux leur métier. En vain. Nous en sommes donc arrivés à la conclusion que le mal est probablement encore plus profond que nous l’imaginions.»

«Jeudi, après dix minutes de jeu seulement, j’ai compris que cette fin d’après-midi allait être pénible»

Pendant que les joueurs récupéraient de leurs «efforts» luganais, aucune réunion de crise n’a donc eu lieu à la Pontaise dans la journée. Comme si le fameux plan B, synonyme de Challenge League, que David Thompson espérait garder dans un coin de sa tête avait été automatiquement activé, jeudi vers 18 h. Et peut-être même un peu avant à entendre Ilija Borenovic. «Jeudi, après dix minutes de jeu seulement, j’ai compris que cette fin d’après-midi allait être pénible. Alors que l’objectif était d’être conquérants et ambitieux, j’ai vu d’emblée des joueurs tétanisés, sans jambes ni volonté d’aller vers l’avant.» Une léthargie difficilement compréhensible pour le technicien. «Je n’ai pas voulu aborder le sujet avec mes joueurs sur le long chemin du retour, mais je me demande si la victoire de Sion, la veille, leur a mis une pression supplémentaire qu’ils n’ont pas réussi à gérer.»

Une hypothèse plausible. Comment aurait-il d’ailleurs pu en être autrement pour un groupe qui a récolté, en 2018, la misère de 7 points en 14 matches et se retrouvait, d’un coup, face à l’immense défi d’en ajouter 9 en trois sorties…

L’analyse d’Alain Joseph

Pendant que la Pontaise somnolait en attendant ce qui sera peut-être le dernier rendez-vous du vieux stade en Super League, Pablo Iglesias épluchait un à un les contrats de la vingtaine de joueurs susceptibles de poursuivre, ou pas, l’aventure à l’échelon inférieur. Un vrai casse-tête que le directeur sportif devra résoudre au plus vite afin que l’avenir ne ressemble pas au présent. Quant au passé, il est représenté par Alain Joseph. Marqué par cette probable relégation – un échec sportif qu’il avait lui-même vécu en 2014 – l’ancien boss du LS pointe le doigt sur Celestini. «J’ai déjà dit ce que Fabio a apporté au club. Mais là, même s’il serait injuste et trop facile de tout lui mettre sur le dos, il a une forte responsabilité dans ce qui arrive. Parce que jusqu’ici le seul choix qu’a opéré Ineos a consisté à suivre ses impulsions.» (nxp)