Avec Ineos, le LS a une précieuse sécurité financière

Le virus qui terrorise la planète frappe sans le moindre discernement. Les démunis comme les nantis traversent comme ils peuvent une crise universelle. Une vérité qui vaut bien sûr pour le petit monde du football. Où tous les clubs sont en souffrance. Certains plus que d’autres puisqu’une fois que toute cette tragédie sera terminée, nombre d’entre eux pourraient encore longtemps en souffrir. Voire ne pas réussir à survivre.

Un scénario catastrophe qui ne concerne heureusement pas le Lausanne-Sport. Parce que son propriétaire, Ineos, a les reins assez solides pour franchir sans trop de dégâts les écueils de cette tempête.

Ce qui ne signifie toutefois pas que le futur club de la Tuilière coule des jours tranquilles. Bien au contraire, comme l’explique Vincent Steinmann, directeur marketing et communication du LS. «Il est certain que c’est une vraie chance pour nous d’avoir Ineos comme propriétaire, admet-il. Si tel n’était pas le cas, d’autres craintes viendraient s’additionner à celles que nous avons aujourd’hui. Mais il faut que les choses soient claires: Ineos est aussi frappé par la crise et le LS en est une structure indépendante qui se doit faire face seule à ses problèmes, c’est-à-dire de trouver les bonnes solutions pour s’en sortir par ses propres moyens. Avec le soutien de notre propriétaire bien évidemment mais, en résumé, nous vivons cette sinistrose générale comme tout le monde.»

Une situation d’autant plus difficile à gérer que le club est toujours en phase de développement et de consolidation de ses bases. «Peut-être que si ces événements dramatiques étaient survenus dans un an ou deux, le LS aurait rencontré un peu moins de problèmes pour les gérer, continue Vincent Steinmann. Notre objectif est de devenir 100% autonomes et ce processus est aujourd’hui sérieusement freiné par cette crise mondiale. Pour remonter la pente, il nous faudra à la fois l’aide et la compréhension de tous nos sponsors, partenaires et supporters. Maintenant, ne l’oublions pas, notre situation est ce qu’elle est, mais au regard de tout ce qui se passe dans le monde nous sommes un tout petit problème.»

Comme d’autres clubs, le LS a donc décidé, comme première mesure, de recourir au chômage technique pour ses joueurs. «Nous avons pris du temps pour bien analyser cette hypothèse, sans précipitation ni faire de bruit, précise Vincent Steinmann. Notre but est de trouver les meilleures solutions pour le bien du Lausanne-Sport. Nous avons donc procédé à cette demande après avoir parlé avec l’ensemble des employés et joueurs du club.»

«Le propriétaire idéal»

Même si Vincent Steinmann insiste sur le fait que le LS doit se débrouiller seul, il semble évident que son propriétaire fera le nécessaire si la santé financière du club devient subitement préoccupante. Le risque que les factures ne soient pas payées ne menace pas. Ce qui est indubitablement le cas dans quelques autres clubs du pays. Des jours très pénibles qu’aurait pu traverser le LS d’il y a quelques années. Ancien président et propriétaire, Alain Joseph ne regrette aucunement d’avoir passé la main à Ineos, en automne 2017. «Lorsque les discussions avec Ineos avaient commencé, se souvient-il, j’avais très vite eu la conviction d’avoir trouvé un excellent successeur. Pour l’assise du LS mais aussi pour son développement. Ce groupe, bien ancré dans le canton, ne laissera pas tomber le club. Je suis d’ailleurs encore plus convaincu en cette période très compliquée qu’il est le propriétaire idéal. Et chacun s’en serait plus vite rendu compte si Jim Ratcliffe s’appelait Georges Bolomey!»

Le LS doit monter

Après avoir dirigé le LS durant plus de dix ans, Alain Joseph imagine mieux que personne les angoisses de ceux qui sont aujourd’hui à la tête des clubs. «Au cours de toutes ces années, nous avons traversé des périodes très difficiles, rappelle le chef d’entreprise, vécu une relégation et ses conséquences mais j’avoue que rien de tout cela ne m’avait fait perdre le sommeil. Ce qui ’aurait très probablement été le cas dans une situation comme celle-ci. Cela dit, je ne pense pas non plus que le LS de cette période aurait été menacé de faillite. Pour la simple et bonne raison que nous n’avons jamais fait de folies, que chaque dépense était réfléchie. Une politique de rigueur qui ne faisait pas toujours l’unanimité mais que je n’ai jamais regrettée. Dans la situation actuelle, nous nous en serions sortis, je pense, mais seulement avec les aides cantonales et le chômage technique.»

Aujourd’hui, l’une des choses qui préoccupent un peu Alain Joseph est que la magnifique saison sportive qu’accomplit le LS ne soit pas récompensée par une promotion. «J’espère vraiment que le championnat puisse se terminer et que Lausanne regagne sur le terrain sa place au sein de l’élite. Et s’il n’est pas possible de conclure la saison, que le nombre d’équipes soit augmenté en Super League.»