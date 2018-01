Avec Rapp, Fransson et Zidane, Lausanne a commencé sa mue

«Nous sommes très heureux d’accueillir ces trois joueurs qui s’inscrivent parfaitement dans notre programme. Il s’agit de la première phase d’un plan prévu sur le long terme.» CEO d’Ineos et nouveau président du Lausanne-Sport, David Thompson a ouvert l’année 2018 avec une satisfaction légitime. Avec Alexander Fransson (23 ans, prêt de six mois du FC Bâle), Simone Rapp (27 ans, Thoune, contrat jusqu’en 2021) et Enzo Zidane (22 ans, Alavés, contrat jusqu’en 2020), le LS s’attache les services de trois éléments intéressants qu’il n’aurait sans doute pas été possible d’engager voilà quelques mois encore.

«Ils sont jeunes et en pleine possession de leurs moyens, souligne Fabio Celestini. Nous les voulions vraiment et ils arrivent chez nous pour montrer leurs atouts.» Pas de Bojinov ou de Mesbah cette fois-ci, mais des joueurs qui devraient très vite être en mesure de consolider le groupe et d’amener un supplément de qualité. Cela dit même s’il ne faut pas minimiser le départ de Campo, véritable baromètre offensif du LS ces dix-huit derniers mois.

Évoquer le milieu offensif – retourné à Bâle, son club formateur – renvoie bien sûr à la présence de Zidane (voir l'interview ci-contre), dont les caractéristiques sont proches. Mais si personne ne met en doute les qualités techniques et la valeur intrinsèque de l’aîné des quatre fils de l’entraîneur du Real Madrid, il est tout aussi vrai que, pour l’heure, son expérience de la première division reste très limitée. «Sur le premier contrôle orienté, il est fantastique, note l’entraîneur du LS. Et il peut nous apporter la fantaisie et la créativité que je recherche.»

«Tout le monde s’est accordé pour dire que le passage au LS représentait une bonne chose»

Avec Celestini, la discussion revient toujours au jeu et c’est très bien ainsi. Surtout, cela commence à se savoir. Avec lui, et fort de l’indéfectible soutien de l’ancien président Alain Joseph, l’image du club a évolué. On s’en rend compte en écoutant par exemple Simone Rapp, actuel meilleur buteur de Super League avec 9 réussites. «Quand la proposition du LS est arrivée, je me suis bien sûr demandé ce qui était le mieux pour moi, pour mon développement, explique le Tessinois. J’en ai parlé avec mon entourage, avec les gens de Thoune aussi. Et tout le monde s’est accordé pour dire que le passage au LS représentait une bonne chose.» Pour Alexander Fransson, la motivation tient surtout au temps de jeu qui lui est nécessaire dans l’optique de la Coupe du monde, qu’il espère disputer avec la Suède. «J’aime la façon de jouer du LS. Et c’est vrai que je veux absolument décrocher ma sélection pour le Mondial», assure le milieu de terrain.

Cela dit, la campagne lausannoise n’est peut-être pas terminée. «Aujourd’hui, nous n’avons que 18 joueurs, sans compter Dominguez, qui vient de subir une intervention à un genou (ménisque). C’est peu, note Fabio Celestini. Nous verrons donc les opportunités qui se présentent.» En disant cela, le coach songe avant tout à l’engagement d’un défenseur central. (24 heures)