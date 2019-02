Avec le Lausanne-Sport, les émotions fortes sont assurées

Bouillon est de retour

«Personne n’est plus légitime que Bouillon pour ouvrir la tente vaudoise!» Le cri du cœur vient de Vincent Steinmann, directeur commercial et marketing du LS, et il est destiné à Denis Meylan, l’homme que le canton de Vaud et la Suisse romande connaissent sous le nom de Bouillon.



Car oui, le Lausanne-Sport a décidé d’améliorer l’accueil au match de ses supporters. Le grand espace ouvert à l’entrée est désormais un lieu chaleureux, fermé, garni de bois (du canton) et doté de plusieurs produits du terroir. Dont Bouillon en personne.



L’idée, c’est que cette tente soit à forte identité vaudoise. Une scène y a été aménagée pour qu’au fil des matches différents artistes locaux s’y produisent. Aucun nom n’a encore filtré, mais Yoann Provenzano et Thomas Wiesel sont des amis du club et il ne serait pas étonnant qu’ils acceptent d’y faire un passage. Mais celui qui restera dans l’histoire comme le premier homme à avoir foulé cette nouvelle scène s’appelle Bouillon.



«Je vais faire deux passages, samedi (16 h 30 et 19 h 15). On verra bien les witz qui sortiront. Et surtout je suis très content de faire mon retour à la Pontaise», explique celui qui a été ambassadeur du club dans les belles années du LS, celles que les nouveaux propriétaires entendent bien revivre au plus vite.

T.G.